La nouvelle éco : en Côte-d'Or, les carrossiers cabossés par la crise

Avec la crise sanitaire - et le développement du télétravail - il y a de moins en moins de voitures sur les routes. Un coup dur pour les carrossiers, qui ont perdu 30% de leur activité selon le CNPA. Hervé Blin, installé dans l'Auxois, raconte comment il traverse cette période difficile.

La crise sanitaire et son pendant économique font du mal à de nombreux secteurs, dont celui de l'automobile. En ce mois de mars 2021, on s'intéresse aux carrossiers. Selon les chiffres du CNPA, le conseil national des professions de l'automobile, en France, ils ont perdu près de 30% de leur activité depuis le début de la crise. Selon Hervé Blin, carrossier et dépanneur installé à Créancey dans l'Auxois, référent carrosserie au CNPA en Côte-d'Or, la tendance nationale se reflète dans le département.

Se diversifier

Moins de voitures sur les routes, moins d'accidents, moins de carrosserie et de dépanage, Hervé Blin a décidé de se diversifier face à une activité en baisse : il a décidé de faire davantage de vente de voitures d'occasion.

