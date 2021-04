La nouvelle éco : les cavistes de Niort profitent des "achats plaisir" des clients

"Le mot envie de se faire plaisir, frustration on l'entend au quotidien", raconte Thierry Batardy, gérant de la boutique Cavavin, à Niort. Ces derniers mois, les affaires de ce caviste situé rue Brisson, à côté des Halles, vont bien. "On retrouve les chiffres d'il y a deux ans avec même une petite hausse. De 5 à 10%", estime-t-il.

Avec la fermeture des bars et des restaurants, "les gens font des dîners entre amis, certains font encore l'apéro en visio, on sent que ça manque aux gens, qu'ils ont besoin de se retrouver. Beaucoup font le repas à emporter d'un restaurateur et comme ils ont de la qualité dans l'assiette ils ont envie de retrouver le vin qui s'accorde", poursuit Thierry Batardy.

Des clients qui privilégient donc la qualité. Le panier moyen est supérieur est à la normale chez Philippe Favreau, caviste au Chai Saint-Hilaire près de la gare de Niort. "Tous les repas familiaux, les barbecues, les mariages à 30, 40 ne sont plus aujourd'hui d'actualité. De fait, les gens ne consomment plus en quantité mais en qualité". Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaire de ce caviste a augmenté +15, +20%, même si ce début avril est plus calme. Des notes positives après une période moins pétillante, notamment lors du premier confinement.

Les clients privilégient la qualité constate Philippe Favreau, caviste au Chai Saint-Hilaire © Radio France - Noémie Guillotin

Une tendance qui pourrait se tasser une fois les bars et les restaurants rouverts ? "Ça risque de se rééquilibrer, et je le souhaite pour tout le monde. Après on a eu des nouveaux clients et j'espère qu'on va les garder", conclut Thierry Batardy.