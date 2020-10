La nouvelle éco : les CCI normandes proposent un numéro d'appel unique pour aider les entreprises

Pendant le confinement, une plateforme similaire avait été mise en place et avait reçu au total 15 000 appels. Depuis un mois, les CCI de Normandie ont (re)mis en place un numéro d'appel unique destiné aux entreprises en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus. "C'est un numéro dédié avec des personnels spécifiquement formés pour recevoir les appels de personnes qui sont souvent perdues", explique Éric Lehéricy directeur général de la CCI Seine Estuaire.

Du "sur-mesure"

En effet, entre les fonds de solidarité, le chômage partiel, les prêts garantis par l'État ou les annulations de charges, il est parfois difficile de s'y retrouver. "C'est du sur-mesure, poursuit Éric Lehéricy. On va commencer par une phase d'écoute, puis on va aller sur un diagnostic pour passer en revue les solutions qui peuvent exister."

Selon le directeur général de la CCI Seine Estuaire, 40 % des appels concernent de toutes petites entreprises comme les commerces et les restaurants. "Une fois sur deux, on va pouvoir trouver une solution avec un conseiller de la CCI qui va suivre le dossier, explique encore Éric Lehéricy. Mais malheureusement, il faut parfois orienter la personne vers un dispositif d'aide ou, quand aucune solution n'est possible, vers le tribunal de commerce." Les conseillers au bout du fil peuvent proposer également des dispositifs de soutien et d'accompagnement psychologique qui existent par ailleurs.

En un mois, ce numéro d'appel unique a reçu 150 appels. C'est en soi une bonne nouvelle, mais Éric Lehéricy, invité ce lundi de France Bleu Normandie, préfère que le dispositif soit prêt, afin de parer au pire : "Nous n'avons pas, j'allais dire, 'assez' d'appels, parce que les personnes pensent qu'elles vont pouvoir continuer. Mais on veut être prêts, parce que l'on sent bien malheureusement, avec par exemple le couvre-feu et les difficultés que rencontrent les commerçants, que l'on est devant la vague qui va venir."

La cellule d'écoute est joignable tous les jours de 9 h à 17 h 30, au 02 32 100 900.