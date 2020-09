La nouvelle éco : les Chambres de Métiers et de l'Artisanat au secours des artisans

Chaque matin, France Bleu Paris donne la parole aux acteurs de l'économie francilienne. Comment vont-ils ? Comment rebondissent-ils et se réinventent-ils en pleine crise économique ? Ce mardi nous tendons le micro aux artisans. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat démarrent un plan de relance.

Ils sont 1,3 millions en France à se débattre en pleine crise économique à cause de la pandémie de Covid-19. Les artisans. Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat dévoilent cette semaine un vaste plan d'action pour les aider à sortir la tête de l'eau. En Île-de-France, si les métiers de bouche s'en sont plutôt bien sortis pendant le confinement, les services, eux, continuent de payer le prix fort de la crise.

Au micro de France Bleu Paris, le directeur général des Chambres de Métiers et de l'Artisanat, Julien Gondard, nous explique sa stratégie pour accompagner les artisans vers un retour à un modèle économique viable.

Un plan en six étapes.

Relancer l'entreprise et prendre un nouveau souffle. Les Chambre promettent un diagnostic personnalisé et des conseils à chaque artisan qui en formule le souhait.

Insuffler une dynamique locale et responsable. Julien Gondard, le directeur France des Chambres analyse la tendance actuelle : "les gens veulent de la proximité dans leur consommation, nos artisans doivent miser dessus."

Faire décoller le business grâce au digital. "Les entreprises qui font le pari du numérique s'en sortent mieux," assure Julien Gondard. Une page Facebook, un site internet ou un compte Instagram vont aider les artisans. "L'artisanat 2.0 est un sujet clé," souligne Julien Gondard.

Reprendre de l'oxygène pour conquérir de nouveaux marchés. Selon les Chambres, les artisans doivent diversifier leurs offres.

Encourager les projets innovants.

Valoriser l'apprentissage. Les Chambres veulent inciter les artisans à embaucher des jeunes.

L'artisanat 2.0 c'est la clé !