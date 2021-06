La nouvelle éco : les châtaignes made in Corrèze d'Alain Chauffour dans des crèmes et savons

Des châtaignes dont on fait des crèmes et des produits de beauté.

Alain Chauffour est le premier à le reconnaître. "Ce n'est pas banal" de produire des châtaignes pour en faire des cosmétiques. Mais preuve dit le producteur qu'avec "les châtaignes on peut faire beaucoup de choses". Et d'expliquer ' Plutôt que d'employer n'importe quel produit ils ont trouvé que la châtaigne était quelque chose qui sain, naturel". C'est ainsi que l'entreprise Krème, toute jeune sur le marché des cosmétiques, a décidé de faire appel au producteur corrézien. La châtaigne lui permet notamment d'épaissir des pommades croit savoir Alain Chauffour.

L'industrie pharmaceutique aussi

La fourniture de cette petite entreprise de cosmétiques ne lui demandera pas certes un volume très important. Krème emploie la châtaigne uniquement sous forme de farine, qu'Alain Chauffour produit déjà pour de multiples autres utilisations. Mais celui-ci imagine déjà des débouchés à l'export. Et c'est pour lui une belle diversification. "Jusque là on n'y avait pas pensé. Mais on s'est dit si des fois en frais ça ne partait pas on aurait toujours le recours de sécher et de faire de la farine". D'autant que celle-ci intéresse aussi l'industrie pharmaceutique. "La châtaigne a des avantages pour les peaux sèches" lui-a-ton dit. Une perspective donc de "débouchés complémentaires, de quelques niches" pour le producteur corrézien.

Madame a essayé

Alain Chauffour n'est pas peu fier en tout cas de voir ses châtaignes dans les cosmétiques de Krème. L'entreprise lui en a envoyés. "Il y a des des crèmes et différents savons" précise-t-il. Et juré ! son épouse les a testés et "a l'air assez satisfaite".