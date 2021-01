La Nouvelle éco : les chaussures de Limoges habillent les pieds des Girondins de Bordeaux

Les crampons au stade, les Weston à la ville. Désormais, les Girondins de Bordeaux - dont le tulliste Laurent Koscielny - portent aux pieds les célèbres et luxueuses chaussures "made in Limoges", plus connues pour équiper la garde républicaine que les orteils des footballeurs.

"Il est vrai que JM Weston est associé à image presque conventionnelle ou très académique" souligne Olivier Saillard, directeur artistique de la marque, "alors il est dans notre intérêt de s'étendre au maximum de personnalités et en sens, les footballeurs sont des portes drapeaux plus symboliques même que les mannequins".

Mais l'objectif de Weston n'est pas pour autant de faire du jeunisme : "nous sommes toujours respectueux de tous nos clients quel que soit leur âge" précise Olivier Saillard, "mais nous sommes soucieux de capter d'autres jeunes pour enseigner notre vertu : on peut avoir paire de baskets sur une terrain de jeu mais une paire de Weston, on la garde toute sa vie !" Le responsable artistique y voit même un investissement durable, écologique et économique. "Cela permet de faire venir des jeunes gens à des valeurs fondamentales et le message passe bien par des footballeurs" !

D'autres associations inattendues ?

Dans le même registre, Weston s'est déjà affiché aux pieds de chorégraphes ou de danseurs, de garçons de café et demain, pourquoi, de chauffeurs de taxis comme le souhaiterait Olivier Saillard. "J'aime bien être inattendu, c'est aussi mon rôle" plaide-t-il "car il y a mille manière de marcher : marcher, flâner, courir après un ballon ou courir après ses rêves... Le luxe ne doit pas être quelque chose de rare mais quelque chose de précieux, qui ne doit pas parler qu'à une élite mais s'étendre à tous".