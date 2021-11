La Nouvelle Éco : les chemises Lordson se haussent du col au MIF-Expo à Paris

Les chemises Lordson et le département de l’Indre, c’est une longue histoire qui remonte à 1926. Cette année-là, Lionel-Louis Bazin, passionné par l’élégance à la française, décide de créer une entreprise de confection de chemises pour hommes à Saint-Marcel, près d’Argenton-sur-Creuse. En 1979, son fils, Lionel Bazin, entreprend la confection de chemises sous la marque Lordson, une marque née dans les années 1930 en Alsace.

La liquidation judiciaire de l’entreprise en 2009 aurait pu marquer la fin des chemises Lordson. Mais la marque est rachetée par David Rabier, un entrepreneur de l’Indre, puis en 2014 par Richard Boireau, le directeur de l’entreprise Confection du Boischaut nord (CBN) à Écueillé.

Dans son atelier qui emploie 49 salariés, CBN travaille en sous-traitance pour de grandes marques françaises et internationales. Cette activité représente l’essentiel de son chiffre d’affaires. En 2019, la superficie de l’atelier a doublé pour atteindre 1000 m2.

Une relance de la marque

Ardent défenseur du made in France et du made in Berry, Richard Boireau souhaite aujourd’hui relancer la marque Lordson : “Nous voulons lui redonner ses lettres de noblesse”. Pour cela, il a fait appel à une agence parisienne qui a pris en charge toute la communication et la création d’un nouveau site internet. On y trouve des chemises à base de coton égyptien, des pulls (fabriqués par Maille Berry à Bouesse) et des polos en jersey (tricoté dans les Vosges).

450 à 500 chemises vendues sur le salon

Du 11 au 14 novembre, Richard Boireau et trois de ses collaborateurs seront présents au 9e MIF-Expo, le salon du Made in France, qui se tient au parc des expositions à Paris après deux années d’interruption due au Covid. Les chemises Lordson y sont présentes depuis la première édition en 2012. “Nous vendons en moyenne entre 450 à 500 chemises, précise Richard Boireau. Les acheteurs sont très curieux et posent beaucoup de questions sur la fabrication.” Deux modèles ont été créés pour l’occasion : une chemise en jersey et un polo bleu-blanc-rouge.

Une vente directe et permanente à Écueillé

Dans la foulée, Richard Boireau ouvrira à partir du lundi 15 novembre un point de vente au sein de son atelier à Écueillé avec un stock de 2000 chemises. Les clients dont les mensurations ne correspondent pas aux différentes tailles proposées pourront avoir une chemise sur mesure pour le même prix : on prendra leurs mesures et ils seront livrés deux semaines plus tard.