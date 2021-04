La nouvelle éco : les chocolatiers obligés de se réinventer

Avec le confinement les chocolatiers aussi ont du s'adapter. Avec la disparition des salons, ils ont perdu une grande partie de leur chiffre d'affaire. Vente en boutiques, en ligne, livraison à domicile, Sébastien Métoyer, maître chocolatier au moulin Rouge à Charny Orée de Puisaye a repositionné son activité.

-Durant cette crise sanitaire, on continue à manger du chocolat, mais pour vous, tout a été bouleversé avec l'annulation des salons.

Oui, c'est clair. Nous faisions 70% de notre chiffre d'affaire sur des salons. Donc, il a fallu, du jour au lendemain, s'organiser d'une autre façon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Avec l'annulation des salons il a fallu se réinventer. C'est pas toujours simple. En fait, on a été mis en relation avec des gens qu'on connaissait déjà, mais avec lesquels nous n'avions pas le temps de travailler. Par exemple, le comptoir de la Bio à Auxerre. Je travaille beaucoup aussi pour des boulangeries, des pâtisseries qui ne font pas de chocolat et qui diffusent ma marque aussi. Il y a aussi des cavistes, des professionnels et on développe un peu cette façon de travailler là, et notamment aussi beaucoup pour l'événementiel.

-Ça veut dire que ça permet de limiter les dégâts pour le moment et ça vous donnera d'autres possibilités par la suite ?

C'est ça. On a pu limiter les dégâts en vendant d'une autre façon, en se restructurant aussi sur la boutique. Parce que nous sommes ouvert, le chocolat est considéré comme essentiel, c'est clair. Donc, on accueille tous les jours des gens dans notre boutique. Et nous avons des projets d'extension avec l'acquisition d'une licence trois l'année dernière. Cela va nous permettre de faire des dégustations avec des chocolats et des vins sur une grande terrasse à coté du magasin. Les gens qui voudront venir découvrirons le chocolat qui va bien avec tel café, ou telle bière artisanale. Même chose avec des vins de la région. Là on est encore plus dans le côté dégustation, encore plus qu'auparavant. L'avantage, c'est qu'au domaine du Moulin Rouge, on a un lieu qui nous permet d'avoir différentes activités, et notamment de la pêche à la journée ou à la demi journée. Nous pouvons aussi accueillir des groupes dès que nous aurons retrouvé des conditions quasi normales.

-Ce retour à la vie normale, vous l’espérez dès cet été ?

Si je suis très optimiste, je dirais que pour cet été ce serait bien. Mais non, je pense plutôt que cela sera pour cet automne, voire l'année prochaine.