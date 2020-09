La Nouvelle Eco : les cinémas des deux Charentes suppriment les séances du matin et du début d'après-midi

C'est une des conséquences du Coronavirus. Avec la crise sanitaire, les cinémas des deux Charentes ne font plus le plein depuis leur réouverture le 22 juin dernier. La fréquentation est en baisse, les cinémas réduisent les séances. Les projections du matin et du début d'après-midi n'existent plus.

Avec le beau temps, limite caniculaire en cette mi-septembre, rien ne joue décidément en faveur des salles obscures pour améliorer la fréquentation. Avec une date de sortie repoussée pour de grands "blockbuster" comme "Top Gun 2" de Tom Cruise ...

Après un Mulan made in Disney qui ne sort plus en salle, mais en VOD, les patrons des cinémas des deux Charentes, comme partout en France, attendaient le "déclic" pour retrouver des spectateurs en masse dans les salles. "Tenet" de Christopher Nolan a permis de créer un petit soubresaut, un espoir pour les exploitants, mais le soufflet retombe, et l'heure est aux décisions économiques.

"Il faut absolument économiser en réduisant le nombre de séances par jour" - Le directeur commercial du cinéma Apollo Ciné 8 à Rochefort -

Ne cherchez pas de films à voir le matin à 11 heures ou en début d'après-midi. Un choix a été fait de momentanément les supprimer. "A contre-cœur" pour Patrick Lemonnier, le directeur commercial de l'Apollo Ciné 8 à Rochefort.

" C'est pas évident pour nous, on a essayé de résister au maximum, mais on ne peut pas non plus travailler à perte. Il faut réduire les coût en recentrant les séances en fin d'après-midi et en soirée. On n'avait pas envie de le faire. Franchement ce n'est pas très agréable".

Capture écran ( google ) - Google

La décision est la même à La Rochelle, comme dans toutes les salles des deux Charentes. Par soucis économiques, les exploitants resserrent leur plage de projection des films pour optimiser le remplissage. "C'est vrai que nous avons réduit le nombre de séances en semaine le matin et en début d'après midi, mais cela reste normal en week-end." précise la directrice des trois cinémas CGR rochelais Pamela Nicoli. "Nous nous attendions à une reprise, mais là c'est plus lent que ce que l'on espérait."

La fréquentation est en moyenne en baisse de 50 à 70% cet été dans les deux Charentes.

Pour Pamela Nicoli, "Il faut maintenant que cela reparte, avec des films très attendus comme le nouveau 007 toujours prévu le 11 novembre ou "30 jours max" avec Vanessa Guide, Tarek Boudali ou encore Philippe Lacheau, la sortie est au 14 octobre. En fait ... on place aussi beaucoup d'espoir pour les vacances scolaires de la Toussaint. On sait que çà va repartir, mais en attendant, on est confronté à cette réalité économique, alors il faut que l'on réduise les coûts d'exploitation de nos complexes, faire le dos rond en supprimant quelques séances ... pour tenir le coup."

Une situation qui mène inévitablement à placer des salariés au chômage partiel.

Sur les 17 employés en CDI à l'accueil et la projection au cinéma CGR des minimes à La Rochelle, 8 à 9 d'entre eux sont contraints de rester chez eux faute de spectateurs. 50% des salariés de l'Apollo Ciné 8 à Rochefort ne sont également plus employés à temps plein.