La nouvelle éco : les coiffeurs de la Haute-Vienne tirent la sonnette d'alarme et lancent une pétition

Dans la nouvelle éco aujourd'hui, on s'intéresse aux coiffeurs de la Haute-Vienne dont l'Union Nationale vient de lancer une pétition dans le département. Ils demandent la réouverture au 1er décembre avant un mois crucial pour leur activité.

Les salons de coiffure ont rouvert au prix d'un important protocole sanitaire, d'ailleurs cité en exemple par le ministre de l'économie Bruno Lemaire. Mais comme les autres commerces "non essentiels", ils ont du fermer boutique pour le reconfinement. Cette situation devient périlleuse selon Dominique Barret Thomas, la présidente du syndicat des coiffeurs en Haute-Vienne :"Les salons sont au bord de l'asphyxie. Si on a fait cette pétition en ligne, c'est qu'on a un grand nombre d'appels de nos adhérents qui nous demandent la réouverture des salons de coiffure au 1er décembre."

On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas retravailler

D'autant que certains n'ont pas touché les aides de l'Etat :"Malheureusement, il suffit pour les jeunes entrepreneurs d'être installés pendant l'année. Comme ils n'ont pas été affiliés au 1er janvier 2020, ils n'ont pas droit à ces aides". Des coiffeurs également dans l'incompréhension après les efforts consentis lors de leur réouverture :"Un grand nombre de coiffeurs ne comprennent pas cette fermeture au 30 octobre car nous respectons un protocole sanitaire stricte. Nous avons répondu à toutes les mesures d'hygiène et sanitaire. On ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas retravailler."

Il y a des coiffeurs qui ont le moral en berne

S'il faut encore durcir le protocole sanitaire, ils sont prêts à le faire selon Dominique Barret Thomas :"Nous sommes prêts à nous adapter à toutes les possibilités." Surtout avant un mois de décembre très important :"Pour un grand nombre d'entre nous, il y a urgence à rouvrir. Il y a des coiffeurs qui ont le moral en berne, qui sont endettés et qui n'ont plus de trésorerie. Le mois de décembre représente 25% de notre chiffre d'affaire annuel. C'est pour ça qu'il est important pour nous de rouvrir au mois de décembre." Une période très importante pour les plus de 400 salons de coiffure de la Haute-Vienne.