La nouvelle éco : les commerçants amiénois se tournent vers le "click and collect" pour faire face à la crise

C’est un concept dont on entend beaucoup parler depuis le reconfinement. La nouvelle éco s’intéresse au « click and collect » : une pratique qui permet aux clients de commander sur internet puis de venir chercher leurs achats à la porte des magasins. Un concept qui se développe à vitesse "grand V" dans la Somme et notamment à Amiens.

Les commerces non-essentiels, qui ont dû baisser le rideau il y a 10 jours, n’ont pas beaucoup de choix : mettre en pause leur activité ou bien la réorienter sur internet. C’est l’option adoptée par Justine Gautier pour sa boutique de prêt-à-porter féminin, « Les Capricieuses ».

Cela faisait deux ans qu’elle songeait à monter un site internet pour sa boutique située route d’Abbeville : le reconfinement a mis un coup d’accélérateur au projet : il a été créé en moins d’une semaine : "Nous n'avons pas eu le choix : on ne tourne pas, on n'ouvre pas... Là, c'était vraiment nécessaire de lancer ce site pour pouvoir faire tourner la boutique un minimum."

Justine Gautier propose donc un service de "click and collect" à ses clientes. Son offre de services est complétée par des livraisons gratuites dans un rayon de 5 km autour d’Amiens qu’elle effectue elle-même : "En effet, ce n'est pas du tout mon boulot à la base ! Mais _il faut s'adapter au contexte actuel_. Je pense que ça rendra service à certains clients."

Avoir son propre site internet, c’est désormais indispensable aussi pour Régis Degryse, le gérant de « Table et saveurs » une cave-épicerie fine située rue de Beauvais dans le centre d’Amiens. La boutique est ouverte, c'est un commerce alimentaire, mais la fréquentation a évolué avec le reconfinement.

Jusqu'à récemment, le site internet de "Table et saveurs" n'était qu'une vitrine : les clients ne pouvaient pas passer commande. Mais depuis la semaine dernière, le portail a été entièrement refait et les commandes en ligne sont désormais possibles : "Lors du premier confinement, nous étions en mars-avril. Nos résultats de ces mois-là n'ont rien avoir avec ceux que nous devrions avoir en ce moment : on se rapproche des fêtes de fin d'année, c'est qui nous a incités à évoluer vers ce nouveau site. La période de Noël représente plus de 30% de notre chiffre d'affaire annuel."

Régis Degryse espère que le "click and collect" lui permettra de satisfaire un maximum de clients © Radio France - Claudia Calmel

"Table et saveurs" propose donc un service de "click and collect". Et Régis Degryse mise beaucoup sur cette nouvelle offre : "Traditionnellement, on a une fréquentation énorme les derniers jours avant Noël. On sait déjà que cette année, on ne pourra pas laisser entrer autant de clients dans la boutique. _Ce nouveau service va donc nous permettre de pallier ce problème._"

La Chambre de Commerce et d'Industrie Amiens-Picardie a lancé un pannel d’aides pour aider les commerces à traverser au mieux la crise. Il y a notamment un accompagnement vers le numérique. Et c'est une vraie carte à jouer pour Fany Ruin, sa présidente. _"_On doit se servir de cette période pour se réinventer. Bien sûr, on préférerait que les commerçants soient ouverts. Mais aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux proposer du "click and collect" que de ne rien proposer du tout. Il faut juste que le client prenne le réflexe : plutôt que de commander sur de grosse plateformes internet, il faut absolument privilégier l'offre locale et les commerçants de proximité."

Actuellement, seules 11% des entreprises de moins de 10 salariés de la région Hauts-de-France proposent leurs produits et services en ligne.

La boîte à outil proposée par la CCI Amiens-Picardie pour aider les entreprise à traverser la crise sanitaire comprend :

Un numéro unique régional

Il centralise les demandes et questions des entreprises et les redirige vers les services adéquats en fonction des problématiques (trésorerie, gestion, numérique...)

Ce numéro est le 03 59 75 01 00. Il est accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Une plateforme de centralisation des dispositifs d’aides

Elle récapitule toutes les informations liées aux aides et présente les dispositifs de soutien aux entreprises (prêts, subventions...).

www.les-aides.fr

Une page Facebook

Elle s’appelle CCI Actu Commerce. Elle est dédiée aux commerçants mais s’adresse aussi aux clients. La CCI y relaie les nouveaux services et adaptations des commerçants face au confinement (click and collect, livraisons, repas à emporter...).

Un outil de géolocalisation des commerces ouverts

Il indique aux clients qui se géolocalisent les commerces ouverts dans leur périmètre.

https://outils\.ccimp\.com/geolocal\-80/

La nouvelle éco sur le développement du "click and collect" est à écouter ici :