La nouvelle éco : les commerçants d'Avallon attendent beaucoup des soldes qui débutent

A Avallon (Yonne), les commerçants se préparent dans un contexte ou il faudra fermer les boutiques à 18 heures en raison du couvre-feu. Aurélie Farcy est la vice-présidente de l'association des vitrines avallonnaises qui regroupe une petite centaine d'adhérents.

Après une année 2020 difficile avec deux confinements , cette période de soldes qui s'ouvre est-elle vitale ?

Elle est en tout cas attendue par les clients et les commerçants d'autant qu'il y a du stock a écouler, notamment celui du mois de novembre . Beaucoup de commerces doivent tenter de vendre leurs marchandises pour faire place aux nouvelles collections et la plupart sont ravis de retrouver leurs clients pour ces soldes.

Quelle est la situation des commerçants d'Avallon, est-ce que certaines boutiques sont en difficultés financières ?

Dans l'ensemble, la plupart des commerçants d'Avallon sont plutôt content de leur mois de décembre. Les avallonnais ont fait confiance à leurs commerces de proximité et nous nous en réjouissons. Nous pensons aussi aux cafetiers et restaurateurs qui eux sont encore dans l'incertitude d'une réouverture prochaine. Mais globalement les commerçants sont dynamiques, il y a de nombreuses boutiques à Avallon. Les soldes ne rattraperont pas les pertes de novembre mais le covid a eu au moins un effet positif : Faire revenir les avallonnais dans nos commerces.

Comment allez-vous vous organiser pour ces soldes alors que le couvre-feu impose de fermer à 18 heures ?

Chacun a adapté ses horaires en ouvrant plus tôt ou en restant ouvert entre midi et deux. En fait à Avallon , le couvre-feu n'a pas trop d'impact car à 18 heures il fait nuit et froid et peu de monde se promène dans la ville. Tout le monde veut rester optimiste en se disant que ce couvre-feu est mieux qu'un reconfinement. Et preuve de la bonne volonté et de l'engagement de nos commerçants, la plupart propose une journée non-stop pour ce premier jour de soldes, sans doute le jour le plus important en terme de ventes.