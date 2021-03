Le Premier ministre Jean Castex a annoncé un nouveau confinement jeudi soir dans seize départements, dont ceux des Hauts-de-France. Les commerces dits non essentiels vont donc devoir de nouveau fermer leurs portes. Et le moral des professionnels du secteur est en berne.

Confinement, épisode 3. Pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir un nouveau confinement. Quatre semaines à partir de ce vendredi 19 mars au soir pour seize départements, dont ceux des Hauts-de-France. Les commerces dits non essentiels vont donc devoir encore fermer. C'est un nouveau coup dur pour la profession comme l'a confié Pauline Cheveux, opticienne et présidente de Beauvais Shopping, une association qui regroupe plus de 150 commerçants et artisans de Beauvais (Oise).

La nouvelle éco : les commerçants de Beauvais sont "usés, fatigués". Interview de Pauline Cheveux, opticienne et présidente de l'association Beauvais Shopping Copier

France Bleu Picardie :"Un nouveau confinement pour les commerçants, ça signifie quoi concrètement?"

Pauline Cheveux : " Ça signifie une période qui va être très dure, parce que là nous sommes tous rentrés dans une période où on a refait des stocks parce que ça avait vraiment bien repris. En moyenne on avait quand même de bons chiffres d'affaire. Cela veut dire du coup qu'il va y avoir des échéances à payer alors qu'on limite le trafic en magasin, donc ça risque d'être un gros coup dur en terme de business et de trésorerie. Ça inquiète énormément les commerçants, déjà parce que cela fait un an que cela dure et que le moral n'est plus forcément au top, mais surtout parce que déjà avec le couvre-feu à 18 heures, les commerçants avaient déjà perdu beaucoup de chiffre, car on travaille beaucoup de 18 à 19 heures sur l’ensemble de la semaine, et là depuis le Covid, on avait vraiment récupéré des week-ends qui étaient vivants, notamment les dimanches pour les fleuristes, les commerces de bouche... Pour nos commerçants fleuristes, vestimentaires, commerces de chaussures, c'est compliqué.

FB Picardie : - Il y a eu la période des soldes, est-ce que cela a permis aux commerçants de sortir un peu la tête de l'eau?

Pauline Cheveux : - Non pas vraiment, ça a aidé un peu à liquider les stocks, mais en terme de trésorerie cela n'a rien apporté de plus. Et là l'inquiétude ce sont les stocks qui traînaient depuis 2020 et qui sont toujours là.

FB Picardie : - Quel est l'état de santé des commerces de Beauvais?

Pauline Cheveux : - De ce que je sais ça se maintient, on tient tous le coup, on sait que ça va être long et dur mais nous sommes solidaires. Maintenant un an cela commence à faire long. C'est assez fatiguant, on est usé."

Les clients peuvent quand même retrouver leurs commerces de Beauvais sur le site Internet placedubeauvaisis.fr.