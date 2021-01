La nouvelle éco : les commerçants de la Somme attendent les soldes d'hiver entre doute et espoir

Le coup d'envoi des soldes d'hiver 2021 a lieu ce mercredi 20 janvier. Une période de promotions forcément particulière avec le coronavirus : les soldes ont été décalés de deux semaines pour permettre aux commerçants de se refaire une santé après une année marquée par les confinements. Mais certains professionnels préfèrent ne pas mettre tous leurs espoirs dans ces quatre semaines de réductions.

Des soldes précédés de nombreuses ventes privées

Ils sont assez nombreux à prendre ces soldes d'hiver comme ils viennent : pas d'excès d'optimisme, ni de pessimisme à outrance. Ces es soldes d'hiver 2021 qui ont été précédées par de nombreuses ventes privées. Alain Dacquet, le gérant de "Campus" et "Campus bis", deux boutiques de prêt-à-porter basées à Doullens, s'y est résolu cette année : "D'habitude, je ne fais jamais de vente privéess, mais là, j'ai voulu en faire parce que j'avais un peu peur du confinement que certains prédisaient aux alentours du 4 janvier après les fêtes. Tout s'est bien passé. On va donc démarrer les soldes tranquillement."

Alain Dacquet aura plus d'articles à écouler que d'habitude : "Je ne vous cache pas que cette année, on a du stock. Forcément, avec trois mois de fermeture !"

Une baisse de fréquentation à cause du couvre-feu ?

L'un des enjeux de ces soldes d'hiver 2021 sera la fréquentation. Stéphanie Dumetz, la gérante de "Steph Déco" à Albert, s'attend a un flux de clients plus faible que les autres années dans sa boutique : "Avec le _couvre-feu à 18 heures_, si vous habitez à une demi-heure de votre travail et que vous finissez à 17h ou 17h30, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour aller faire les boutiques. Le samedi ? Ça va être la précipitation dans les grandes surfaces : le gens vont se concentrer sur les choses vraiment essentielles, donc les courses de nourriture."

La boutique de Stéphanie Dumetz propose des accessoires de mode, de la décoration, des bougies parfumées et du thé. Des produits qui pourraient passer à la trappe dans ce contexte de crise sanitaire et économique, selon la gérante : "Moi, j'ai une 'boutique-plaisir' : c'est de la décoration, des bougies-senteur, des savons... Quand on n'a pas trop la patate, on n'a pas forcément envie de s'occuper de soi non plus. _On verra comment ces soldes vont se passer._"

Les soldes d'hiver 2021 s'achéveront le 15 février.

Ecoutez l'intégralité du reportage de France Bleu Picardie sur le début des soldes d'hiver :