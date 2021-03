La nouvelle éco : Les commerçants de Lourdes réunis sur un même site de e-commerce

Du magasin de mode jusqu'aux surfaces de produits religieux, tous les commerces de Lourdes se retrouvent sur un même site de e-commerce. Et d'autres projets sont déjà en cours...

La Ville de Lourdes s'est dotée de sa market place. Un site de vente en ligne, en bon français, qui va ouvrir les commerçants lourdais vers le local comme l'international. Avec shoppingenville-lourdes.fr, les 600 commerces de la cité mariale pourront trouver une place sur ce site de e-commerce, accessible depuis un ordinateur, comme une tablette ou un portable.

Pour la municipalité lourdaise, c'est un investissement de 30 000 euros, soutenus par la Banque des Territoires à hauteur de 20 000 euros. Pour les commerçants, c'est un forfait annuel de 0 à quelques centaines d'euros par an pour s'offrir une place sur cette Market Place. Un annuaire recense les commerçants de la cité mariale, tandis que des outils permettent de proposer de la vente en ligne en click-and-collect, et même du paiement en ligne sécurisé. "Avec cet outil, les clients pourront acheter dans plusieurs boutiques tout en ne faisant qu'un seul paiement", explique Julien Lemaître, conseiller municipal en charge du commerce et du numérique.

L'autre atout est la présence de tous les commerces. "Les grandes enseignes nationales sont présentes dans un format annuaire. Et les commerces du bas de la ville [autour des objets de piété, NDLR] arriveront sur la market place dès qu'ils auront repris leur activité", ajoute l'élu lourdais.

Un appel à projet pour de la livraison à domicile

Déjà des projets de développement sont en cours. Comme de la livraison à domicile des produits commandés en ligne. "Nous faisons appel à des porteurs de projets, avec la volonté de pouvoir livrer en triporteur dans la cité, et en voiture électrique dans les environs de Lourdes."

Lourdes qui met tous les atouts pour dynamiser son commerce local, et lui offrir une vitrine bigourdane et internationale, à l'image de la cité mariale.

