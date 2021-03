La Nouvelle Eco : Les commerçants de Salies-de-Béarn se préparent pour le printemps

Après le succès du Père Noël Bleu et de Salies enchanté, l'association des commerçants et artisans de Salies-de-Béarn se préparent pour un printemps animé et artistique.

Animer le centre-ville d'une commune en temps de Covid-19 n'est pas un exercice facile. Pourtant, à Salies-de-Béarn, le succès a été au rendez-vous durant les fêtes de fin d'année. Et à l'heure de l'assemblée générale, l'association des commerçants et artisans salisiens ont décidé de capitaliser sur ce Noël enchanté.

A commencé par le retour déjà prévu de Salies enchanté pour les fêtes de fin d'année et son Père Noël bleu. "Les enfants l'ont adoré, ils n'ont pas été déstabilisés", explique Mauryne Salvat, la présidente de l'association.

De quoi donner envie de poursuivre les animations et les innovations pour les prochains rendez-vous. A commencer par le printemps, marqué par les fêtes de Pâques. Une chasse aux oeufs en chocolat sera organisée dans la commune, en attendant l'arrivée d'un nouveau chocolatier parmi les commerçants salisiens. Une chasse dans un esprit de partage, où chaque enfant repartira avec des chocolats, quelque soit la richesse de ses découvertes.

Adopte un artiste à Salies

Mais pour Pâques, l'association veut aller plus loin et transformer les vitrines des commerçants en galerie d'art. "On a appris que "l'Art en VRAC" ne pourrait pas être organisé cette année. Alors, on a décidé de lancer "adopteunartiste.salies" avec les commerçants volontaires", commente la présidente.

Nul doute que le commerce et l'artisanat salisien ne se laisse pas endormir et fourmille d'idées pour les habitants de la commune, en attendant de retrouver des jours (et des soirées) plus paisibles face à l'épidémie.

