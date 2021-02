La nouvelle éco : les commerçants du centre-ville de Reims limitent la casse avec les soldes

Ce mardi, les soldes d'hiver devaient arriver à leur terme mais le gouvernement a décidé de les rallonger de deux semaines, jusqu'au 2 mars, pour permettre aux commerçants de continuer à écouler leurs stocks et d'étaler les dépenses des clients. De manière générale, les boutiques et les magasins font grise mine depuis le début de ces soldes mais le bilan est disparate : dans le centre ville de Reims, le bilan est plutôt bon et les commerçants espèrent avoir limité la casse.

L'ambiance morose n'a pas eu raison des ventes de la boutique de vêtements Tandem, rue Condorcet. 4 semaines après le début des soldes, la responsable, Charlotte, se réjouit des bons résultats de son magasin : "On a bien travaillé. On a eu des bons chiffres et on a bien rattrapé les manques".

Un peu plus loin, dans la galerie Condorcet, les effets de la crise sanitaire sont limités. Le bilan est plutôt stable par rapport aux soldes 2020 qui s'étaient déroulés juste avant l'arrivée du COVID-19. "L'année dernière, c'était déjà un peu compliqué avec les Gilets-Jaunes et autres, donc il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est qu'il y a un peu moins de gens venus de l'extérieur comme des touristes", explique Virginie, vendeuse dans le magasin Intemporel de la galerie Condorcet.

Avec la conjoncture actuelle, c'est une bonne chose pour continuer à écouler

Chez Melisac, une enseigne de maroquinerie du Passage Subé, les soldes ont même permis d'un peu redresser la barre. "Le mois de janvier était très difficile. Le mois de février c'est pas trop mal", déclare soulagé Sébastien Leroy, le responsable. Il accuse -42% pour le premier mois de l'année et affirme être "dans les cordes" depuis le début du mois. Sébastien accueille avec plaisir l'annonce des deux semaines supplémentaires de soldes : "Avec la conjoncture actuelle, c'est une bonne chose pour continuer à écouler".

Mais ce que Sébastien Leroy espère surtout pour booster ses ventes, c'est la réouverture des bars et restaurants. "Quand on vient de l'extérieur, on ne peut pas aller manger quelques part ou aller aux toilettes. (...) Quand ils rouvriront, on sait qu'il y aura des bonnes choses pour l'avenir", philosophe-t-il.

Mais malgré toutes ces difficultés, les commerçants rémois limitent la casse. Au niveau national, la fréquentation est en baisse de 35% au niveau national.

