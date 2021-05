La nouvelle éco : les commerçants du Haut-Limousin ont aussi leur plateforme de E-commerce

Le site est en ligne depuis moins d'une semaine. Achetezhautlimousin est la plateforme de E-commerce des commerçants, artisans, producteurs locaux, artisans d'art de toute la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche. "C'est vraiment une demande forte des commerçants qu'on a souhaité appuyer" explique Francis Martin, vice-président de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, en charge des commerces.

Plus d'une centaine de commerçants d'ici deux ans

"L'idée est venue en fin d'année 2020 à l'initiative d'associations de commerçants de Bellac et du Dorat pour répondre à la crise sanitaire" explique Francis Martin. L'ambition est de fédérer le maximum des acteurs économiques du territoire. L'objectif attendu pour le démarrage est d'ores et déjà atteint puisque le site a ouvert avec une vingtaine de commerçants. "Nous avons vingt autres commerçants et artisans qui sont en cours de formation donc qui vont les rejoindre". Une troisième vague est aussi déjà programmée. "L'objectif est d'en avoir un peu plus d'une centaine sous les deux ans pour que le site puisse vivre de lui-même" précise l'élu.

Des animations

La clientèle visée est tout autant celle du secteur qui peut commander et payer sur le site et aller récupérer sa commande sur place, ou se faire livrer, que la clientèle extérieure. "L'idée de la plateforme est d'avoir une ouverture bien plus large que le Haut-Limousin." Et cette plateforme est aussi un nouveau vecteur d'animation du territoire. Un personne a été recrutée spécialement pour d'une part former les commerçants à la vente en ligne mais aussi pour mettre en place un programme d'animations commerciales notamment pour les fêtes des mères, les périodes de soldes, Noël etc.