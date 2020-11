La Nouvelle Eco : les commerçants non sédentaires de la Vienne ont manifesté à Lencloître

Les manifestants ont tenu à faire entendre leur colère de voir à nouveau les marchés de plein vent et les foires interdits comme au printemps. Ils se sont rassemblés ce lundi sur la place où devait se tenir la foire de Lencloître. "Mais cette fois, la colère se mêle à l’amertume" estime Julien Gaillard, co-président des commerçants non sédentaires de la Vienne qui rappelle qu'au "printemps, on ne les a pas entendus, mais cette fois, c'est trop. Des grandes enseignes sont encore ouvertes, les foires nous font vivre et ont une véritable utilité pour les gens dans les campagnes. En nous renvoyant à la maison, on va laisser des collègues sur le carreau, malgré les aides du gouvernement".

Un message transmis au maire de Lencloître hier, ainsi qu’au sous-préfet de Châtellerault. En attendant l’annonce de nouvelles mesures dans les heures qui viennent pour les commerces de proximité ? Un décret devrait clarifier ce matin ce qui est considéré comme "achat essentiel", notamment en vue de la fermeture des rayons non alimentaires des grandes surfaces. La liste devrait être largement commentée dans la profession.