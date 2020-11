La nouvelle éco: les commerçants retiennent leur souffle en attendant l'allocution d'Emmanuel Macron

Quelles perspectives pour les commerces non essentiels dans les jours à venir? Beaucoup espèrent pouvoir rouvrir pourquoi pas dès le weekend prochain, les 28 et 29 novembre. Un impératif selon Jennifer Hennion, esthéticienne à Villeneuve-sur-Yonne. Elle craint de mettre la clé sous la porte.

-Quelle sont les répercussions de cette fermeture sur votre entreprise?

Le premier confinement a déjà été une épreuve. Nous avions un peu de trésorerie d'avance mais aujourd'hui elle est épuisée. C'est dix ans de travail, de sacrifices, de vie de famille mise de coté pour essayer de créer une structure qui va s'écrouler d'un claquement de doigt si on ne peut pas rouvrir. Aujourd'hui, il n'y plus de rentrée d'argent, sauf la vente sur internet mais cela ne représente que 5% du chiffre d'affaire. Et puis cela demande beaucoup d'investissement, de travail, pour faire les photos, référencer les produits notamment le maquillage. Malgré tout, nous avons réussi à faire un peu de vente en clic and collect . Cela permet de garder un lien avec la clientèle et de montrer aussi, avec les réseaux sociaux, que nous sommes toujours présents et que l'on fait tout pour survivre. Car aujourd'hui c'est bien de survie dont il s'agit.

-Habituellement le mois de novembre est-il un mois important pour vous ?

En fait novembre prépare le mois de décembre. Je fais essentiellement de l'épilation avec des rendez-vous toutes les trois semaines. Le mois de novembre permet d'étaler, de préparer les fêtes de Noël. Pour l'instant, on fait comme si on pouvait rouvrir.

-Les annonces d'Emmanuel Macron seront donc déterminantes ce soir?

Si on loupe cette réouverture là et le chiffre d'affaire qui va avec, ce sera catastrophique pour notre activité et tous les commerces en France. On attend que le président annonce sous quelles conditions nous allons pouvoir reprendre notre activité pour mettre en place ces nouvelles normes dès que possible.