La Nouvelle Eco : les commerces soutenus par la CCI de Bordeaux pour la réouverture

"Pour votre santé consommez au moins cinq commerces et restaurants par jour en Gironde !". La CCI de Bordeaux lance une campagne de communication en partenariat avec France Bleu Gironde, pour encourager les consommateurs à retourner dans les magasins. A Libourne, les commerçants se sentent soutenus.

A l'occasion de la réouverture des boutiques et restaurants, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux a lancé une campagne de communication visant à inciter les Girondins à se rendre dans les magasins. Sur les affiches, un slogan connu a été détourné : "Pour votre santé, consomez au moins cinq commerces et restaurants par jour en Gironde !" L'objectif est de montrer du soutien après plusieurs mois de fermetures à tous ceux qui rouvrent leurs portes.

"C'est une très bonne initiative" déclare Christophe Massias, le président de l'association des commerçants "les vitrines libournaises". Ce gérant de magasins en possèdent dans toute la Nouvelle-Aquitaine, dont deux à Libourne. Il ne s'inquiétait pas vraiment de la réouverture des magasins car "l'année dernière, ça c'était très bien passé". Mais il se sent "soutenu" grâce à cette campagne de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux. "On n'avait pas vraiment le temps de s'en occuper avec la réouverture, avec la réorganisation du personnel. C'est une très bonne nouvelle".

Les clients sont au rendez-vous

Le président de l'association des commerçants de Libourne est satisfait de sa réouverture "je n'ai pas à me plaindre, les clients sont au rendez-vous". Le seul bémol est la météo "on a pas très envie d'aller déjeuner en terrasse lorsqu'il pleut" souligne-t-il à propos de son restaurant La Maison Politi. Or pour l'instant, seule la consommation en extérieure a été autorisée.

Même si la réouverture fonctionne très bien, Christophe Massias explique que ses confrères dans la restauration ont beaucoup de mal à recruter. "Le fait de ne pas avoir travaillé pendant plusieurs semaines fait que certains se sont reconvertis vers d'autres métiers. Je sais qu'il y a une grosse pénurie nationale au niveau du personnel. C'est compliqué de recruté, ça l'était déjà avant car ce n'est pas un métier facile".

