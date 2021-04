La nouvelle éco : les conseils pour trouver des stages et alternances malgré la crise

France Bleu Paris se mobilise pour aider les jeunes, en cette période compliquée : début ce mardi du "Challenge Alternance & Stage Jeunes D’Avenir France Bleu", pour mettre en lien 50.000 jeunes et entreprises d'ici fin mai. Voici quelques conseils pour trouver les offres et postuler.

Trouver un stage ou une alternance en pleine pandémie de coronavirus, alors que de nombreuses entreprises ont des effectifs en télétravail ou en chômage partiel : ça peut sembler mission impossible, mais il y a bien des offres auxquelles les jeunes peuvent postuler actuellement. "Oui, il y a une baisse des offres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités", assure Valérie Deflandre, conseillère au centre d'informations et de documentation jeunesse à Paris. Selon elle, elles peuvent intéresser des jeunes en bac pro, en bac +2 ou +3, voire en écoles de commerces ou d'ingénieurs. Elle donne quelques conseils pour tenter de décrocher sa place.

Est-ce qu'il faut privilégier les candidatures spontanées ?

"Ça peut être une bonne option. Si on donne envie au recruteur de nous contacter pour un entretien, pour évaluer la possibilité de son accueil, c'est une bonne carte à jouer. Il faut bien cibler son CV et sa lettre de motivation, c'est-à-dire être persuasif, savoir mettre en avant les compétences et atouts qu'on va apporter à l'entreprise."

Comment trouver les offres, sachant qu'appeler sur les standards est plus compliqué avec le télétravail ?

"Je conseille de pister les offres directement sur les sites des entreprises, via les rubriques rejoignez-nous ou contactez-nous, qui permettent de s'informer sur les profils de postes et sur les missions sur lesquels on peut se positionner en tant qu'alternant ou stagiaire. On peut aussi mener une recherche via les réseaux professionnels, pour contacter des opérationnels ou des responsables de recrutement. La plateforme "1 jeune 1 solution" est tout à fait pertinente aussi, car de nombreuses entreprises en profitent actuellement."

Est-ce qu'il faut renoncer à postuler dans des entreprises avec du télétravail massif ?

"Je ne pense pas. La mission peut être très intéressante, des analyses et recueils de données par exemple peuvent se faire à distance, en sachant que même à distance, le tuteur peut être au plus près des jeunes. Tout dépend de la nature de l'offre et du tempérament, si on se sent capable d'occuper une mission en distanciel."

Une fois l'offre trouvée, comment réussir un entretien en visio ?

"L'entretien derrière un écran, c'est comme en face à face. Je conseille à chaque jeune de tester son matériel avant, déjà pour repérer le cadrage et éviter le bazar derrière. Il faut choisir un lieu avec un fond neutre, éviter d'être dos à une fenêtre, car le contre-jour masque les expressions du visage. Il faut s'habiller en fonction du poste visé, ne pas oublier de sourire, bien écouter les questions, répondre simplement et de façon claire. Chaque jeune doit bien préparer une phrase de présentation, pour montrer ses qualités et ses atouts pour convaincre le recruteur."