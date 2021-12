La nouvelle éco : Les Contes de L'Innovation, un podcast héraultais pour ceux qui innovent

Illustration de l'épisode "l'hérissone et le vieil ours"

Le Cabinet Myriagone Conseil, implanté à Pérols (Hérault), a lancé le podcast "Les Contes de l'Innovation", à la fin du mois d'août 2021. Ce projet est né avec la crise sanitaire et l'annulation d'événements rassemblant du public. En trois mois, cinq épisodes sont sortis. Ils donnent la parole à des professionnels qui innovent, qui racontent leur parcours sous forme de conte, livrant à la fin une morale, à destination de ceux qui innovent ou qui veulent innover.

Interview avec Aline Noury-Roche, responsable communication du Cabinet et animatrice du podcast

Quelle est la ligne éditoriale du podcast?

À la base, les contes de l'innovation, c'était un événement. On invitait les porteurs de projet à venir pour expliquer leur projet, pour le pitcher en fait. Ce n'était plus possible à cause du Covid-19. C'est de là que sont nés les "Contes de l'Innovation" : en 10 ou 15 minutes, les porteurs de projet y racontent leur histoire sous forme de conte.

Par exemple, on a l'histoire de l'hérissonne qui, avec une potion, sauve un ours qui a des problèmes de mémoire. Un autre épisode nous emmène dans une usine de fabrication de chocolat. Pourquoi vous avez choisi le conte?

C'est un format qu'on connaît depuis l'enfance et qui permet de délivrer des messages. Ça nous semblait indispensable dans un contexte où les personnes doivent se différencier. Il faut qu'elles présentent leur projet, mais en se différenciant. Comment? Le conte, c'était notre réponse.

Le conte de Casimir au pays du chocolat - Barbara Christol

L'objectif n'est donc pas que de faire connaître leur histoire. C'est aussi un exercice pour eux?

Oui il y a les deux. C'est un exercice pour eux, dans lequel ils vont prendre du recul. On a même eu des conteurs qui ont pu prendre des décisions professionnelles importantes après. Par exemple partir à l'étranger.

Pour les auditeurs, ça va permettre de comprendre comment fonctionne la démarche de l'innovation et d'intégrer de bonnes pratiques. Dans un conte, vous avez des passages obligés : des alliés, des tensions, des obstacles, des répétitions. Le fait de montrer tout ça, déjà, c'est rassurant. Par exemple, ça veut dire que si on rencontre des échecs, on n'est pas seul. Puis ça permet de voir un projet dans sa globalité. Et ce qui est important, c'est d'atteindre son rêve.