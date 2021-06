L'une est basée en Deux-Sèvres à Celles-sur-Belle, l'autre en Vendée à Maillezais. Deux coopératives laitières viennent de signer un accord de collaboration. Objectifs : améliorer les prix payés aux producteurs et pérenniser l'activité.

La Nouvelle éco : les coopératives laitières de Celles-sur-Belle et Maillezais s'allient

"C'est un partenariat gagnant-gagnant", lance Jean-Charles Gaboreau, le directeur de l'union laitière de la Venise verte à Maillezais, en Vendée. Cette dernière vient de signer un accord de collaboration avec la coopérative laitière de la Sèvre basée à Celles-sur-Belle et qui fabrique notamment le célèbre beurre d'Echiré. Ces coopératives travaillent chacune avec une cinquantaine de producteurs.

Mieux valoriser le lait des producteurs...

L'objectif numéro 1 c'est de valoriser le lait de ces producteurs. "L'ULVV dispose de 5,5 millions de litres de lait de vache qu'ils ne valorisent pas parce qu'ils n'ont pas de fabrication sur le beurre. Et nous, au niveau de la coopérative laitière de la Sèvre, nous avons 1,5 millions de litre de lait de chèvre qui n'est pas valorisé et que l'Union laitière de la Venise verte peut valoriser en fromage à pâte molle", explique Patrick Roulleau, président de la coopérative laitière de la Sèvre.

Car jusqu'ici ce lait était du coup vendu sur ce qu'on appelle le marché "spot". "C'est à dire un marché à bas prix où je perds suivant les semaines, entre 20 et 50 euros les 1.000 litres. Tout ce lait que je ne suis pas en mesure de valoriser correctement m'empêche inévitablement de monter le prix du lait. Et de le payer correctement à mes producteurs", détaille Jean-Charles Gabireau de l'ULVV.

... et favoriser toujours plus le local

Pour l'union laitière de la Venise Verte, les 10% environ de litres de lait de chèvre achetés à l'étranger ou dans d'autres régions c'est fini. "Notre coopérative date de 1891. Celles-sur-Belle, 1893. Ce sont deux vieilles dames qui se rapprochent dans une dynamique similaire de protection du territoire et de l'implication dans le territoire", poursuit Jean-Charles Gabireau.

Côté deux-sévrien Patrick Roulleau ajoute : "il reste très peu de petites coopératives au niveau de notre bassin laitier Charentes-Poitou. Ces petites coopératives ont intérêt à travailler ensemble pour essayer de trouver une meilleure valorisation et de conserver ces outils sur notre territoire". Il faudrait aussi que tous les acteurs de la filière jouent le jeu pour le président de la coopérative laitière de la Sèvre. "Il faut que tous les acteurs, y compris la distribution, comprennent que si on veut garder du lait sur ce territoire, si demain on veut installer des jeunes qui puissent vivre décemment de leur métier, il faut absolument qu'on arrive à avoir ces quelques centimes, je dis bien quelques centimes de valorisation supplémentaires".