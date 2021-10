La nouvelle éco : les coquilles Saint-Jacques partent comme des petits pains à Saint-Malo

La vente directe de coquilles Saint-Jacques, c'est reparti depuis la semaine dernière esplanade de la Bourse à Saint-Malo. Comme en mars, les pêcheurs peuvent installer leur étale le mercredi après-midi juste à côté de la cale pour de la vente directe. Edeis Port et le Comité départementale des pêches d'Ille et Vilaine des pêche renouvellent l'expérience, après un premier succès. Ce mercredi, il y avait quatre camionnettes. Plusieurs centaines de coquilles sont parties en moins d'une heure.

Sloane Perrin et son collègue sont venus vendre les coquilles pêchées mercredi matin. © Radio France - Raphaël Aubry

"On retrouve certains habitués déjà venus l'année dernière, qui était une période un peu exceptionnelle avec le Covid. Il continue de nous suivre, commente Nathalie Tilly. Et puis c'est une bonne opportunité pour présenter notre produit, en plus on a du beau temps aujourd'hui." La vendeuse est venue avec 300 kilos de coquilles. Des denrées qui partent comme des petits pains. À 3,50 euros le kilos, certains clients n'hésitent pas à acheter en quantité. "C'est beaucoup moins cher qu'en poissonnerie, pointent Jean-Pierre, venu de Rennes. C'est pratiquement du simple au double. On va les décortiquer puis on les mettra en sac congélation." Le retraité a acheté une vingtaine de kilos. D'autres ont même choisi d'en prendre une cinquantaine ce mercredi. "On se prépare pour les fêtes", explique une autre acheteuse.

Une bonne saison en perspective

Les pêcheurs et les acheteurs ont le sourire, surtout que la saison de la coquille Saint-Jacques s'annonce sous les meilleurs auspices. La pêche est autorisée depuis le 4 octobre et les stocks sont au rendez-vous. Selon l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), la population dans la Baie de Saint-Brieuc bat encore un record d'abondance cette année. La quantité dépasse les 73 000 tonnes. Cela représente 7,5% de plus comparé à 2020. Il n'y a jamais eu autant de coquilles depuis une soixantaine d'années.

Les coquilles ne sont pas sableuses et sont nombreuses cette année en Baie de Saint-Brieuc. © Radio France - Raphaël Aubry

"C'est un très très bon début de saison, commente Sloane Perrin, derrière son étale. La pêche autorisée la semaine dernière était à 1,1 tonne par bateau. Et là cette semaine, c'est 1,3 tonne. Les ressources sont bonnes. Ils ont préféré augmenter les limites. Du coup, on a le droit de pêcher 200 kilos de plus à chaque sortie. C'est une bonne chose." La vendeuse est confiante pour cette saison. La vente directe de coquilles Saint-Jacques rapporte d'ailleurs près de 30% de plus à son entreprise comparé aux prix d'achat en criée.

L'opération devant la cale de la Bourse sera renouvelée mercredi 20 octobre de 15h30 à 17h. Il faudra ensuite attendre les vacances scolaires de la Toussaint pour revoir les pêcheurs.