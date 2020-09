La nouvelle éco : les cours à domicile veulent attirer de nouveaux élèves avec le covid

Dans la nouvelle éco, on s'intéresse ce matin aux cours particuliers à domicile. Avec le covid et l'interruption des cours, cette activité a connu un ralentissement. Dans la métropole de Montpellier, l'entreprise Réussite-coaching emploie 80 enseignants qui donnent des cours à la maison. Son cofondateur Cédric Trossier fait le point sur la situation.

Pendant le confinement, les cours en présentiel ont cessé. Certains enfants ont connu des difficultés pour rester impliqués. Des parents se sont-ils tournés vers vous et votre entreprise ?

On a eu plusieurs parents avec qui nous travaillons déjà, qui ont continué les cours. On a pu continuer les cours en visio. Du coup, ça s'est plutôt très, très bien passé pour la plupart des parents, même si beaucoup avaient quelques craintes sur l'aspect numérique, l'aspect écran, la technique aussi, parfois. Mais ça s'est très, très bien passé. On a pu continuer comme ça à assurer les aides qu'on pouvait déjà fournir avant grâce à la visio. En revanche, il n'y a pas vraiment eu de nouveaux élèves. On a peut-être eu cinq ou six familles de plus, mais ça n'a pas été très demandé. Je pense que la période était tellement floue pour beaucoup de monde, c'était assez ralenti aussi au niveau de l'école. Les parents étaient eux-mêmes plus disponibles pour leurs enfants. Donc, on n'a pas eu une grosse recrudescence de travaille pour notre entreprise.

Dans ce contexte, comment s'est passé l'après-confinement ?

Normalement pour nous, le mois de mai et de juin est une période très intense. Mais contrairement à ce qu'on pensait, il n'y a pas eu de reprise des cours cette année puisqu'il y a eu annulation des examens. Les notes étaient déjà comptabilisées, les notes d'après confinement n'ont pas compté dans le dossier. Et malheureusement, c'est vrai que les notes et examens, c'est l'un des déclencheurs de l'appel à nos services. Malheureusement, on oublie trop souvent que l'éducation, l'instruction, ça va au-delà des notes. C'est quand même un trésor qu'on nous apporte qui va servir bien au-delà des simples notes et du simple conseil de classe à la fin de l'année.

La rentrée des classes pourrait-elle être un nouveau départ pour vous ?

Pour l'instant, on reprend presque normalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, il y a quand même la peur du reconfinement, du covid-19. Certaines familles refusent de reprendre les cours, de laisser un professeur venir à la maison, peut-être qu'elles ont des personnes malades ou vulnérables au sein du foyer. Et c'est là où on a un souci : pour l'instant la direction du travail nous interdit de faire des cours en visio puisque à la base, comme nous relevons de la législation du Service à la Personne (SAP), c'est interdit. On doit faire des cours en présentiel, et ce n'est pas un souci normalement. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'on demande à la direction du travail d'avoir le droit malgré tout en compensation de faire les cours en visio. Ça permettrait aux élèves et aux professeurs malades de continuer les cours...pour certaines familles, c'est assez difficile à comprendre.

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?