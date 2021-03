La nouvelle éco : Les cours de sport en ligne ont la côte

Faire du sport en période de crise sanitaire n'est pas toujours facile. Les coachs sportifs ont du mal à poursuivre leurs cours à cause de la fermeture des salles de sports. Certains s'orientent donc vers des cours en ligne.

Mehdi Hakkou coach et diéteticien du sport sur le site "excellencediet&fit.fr"

Difficile de maintenir une activité pour les coach sportifs. Certains réussissent à donner des cours en plein air, d'autres ont choisi les cours en ligne comme le Sénonais Mehdi Hakkou, coach et diététicien du sport sur le site "excellencediet&fit.fr".Ce site réunit une centaine d'adhérents.

De quelle manière avez-vous décidé de réorganiser votre activité en cette période de crise sanitaire ?

En fait, j'ai mis en place un site internet. Ensuite, j'ai mis des packs en disponibilité par rapport aux besoins de chaque personne. Des packs pour faire du fitness ou même avoir une alimentation équilibrée. Ils se déclinent sous forme de vidéos, donc des live dans un groupe privé. Je propose des cours de fitness tous les jours. Je m'adapte en fonction des demandes de tout le monde. On me voit et j'explique les exercices. Je propose des cours variés de cardio, renforcement musculaire.

Il y a aussi des conseils de nutrition. Comment avez-vous mis au point un programme personnalisable ?

En mettant en place un système avec des codes couleurs au niveau des aliments. Donc, les personnes peuvent construire elles mêmes leurs plans alimentaires et ensuite j'ai mis aussi en place des livrets de recettes diététiques, il y a des collations, il y a des déjeuners, des repas le midi, les repas le soir.

Est-ce que cela a été facile de monter ce site Internet ?

J'ai fait appel à un professionnel en informatique. Et ensuite, le support est sur Facebook privé, tous les soir, avec un planning. Il n'y a pas besoin de matériel particulier pour le client mais moi, j'ai du m'adapter au niveau de mon organisation. Cela représente quand même un certain budget de mettre en place tout ce protocole là. De l'ordre de cinq à sept mille euros pour les réalisations de vidéos.

Quelles sont les difficultés, justement, de donner des cours en ligne ?

Je dirais pas des difficultés mais plus le côté humain qui a changé. Il y a bien moins de convivialité par rapport aux contacts que nous avions dans les salles de sport. C'est le contexte qui joue mais sinon cela change rien. En tout cas, les retours que j'ai par rapport aux clients, c'est qu'il y a un vrai suivi. Je peux toujours les corriger et ils peuvent toujours se surpasser, être motivé, même si je suis derrière un écran.