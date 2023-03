La Nouvelle éco : les créatrices d’entreprises sont à l’honneur durant tout le mois de mars

Depuis le 8 mars, vingt portraits de femmes cheffes d’entreprises sont diffusés sur les réseaux sociaux. Cette opération intitulée le mois des créatrices est organisée par cinq associations locales : l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique), France Active, la couveuse d’entreprises du Cher Solen angels, BGE Berry-Touraine et Indre initiative. Les femmes mises à l’honneur font partie de leur réseau. Des exemples à suivre.

“L’un des objectifs c’est de libérer les femmes sur le fait de s’autoriser à se lancer”, explique Anthony Marchais, chef de projet chez BGE Berry-Touraine. En Région Centre, seuls 30 % des chefs d’entreprise sont des femmes même si leur part progresse depuis plusieurs années.

Un rendez-vous à Bourges et un autre à Châteauroux

Après une première édition limitée au département du Cher, l’opération s’étend cette année à l’Indre. Par ailleurs, le mois des créatrices ne se déroule pas uniquement en ligne. Deux rendez-vous sont proposés. Jeudi 23 mars à 17 h, à la salle des fêtes de la Chancellerie rue Louise Michel à Bourges, un temps d’échange est proposé autour de la charge mentale, de la confiance en soi et de la gestion du stress.

L’édition 2023 se refermera avec un événement gratuit et ouvert à tous jeudi 30 mars à 18 h à l’IUT, 2 avenue François Mitterrand à Châteauroux avec la participation d’Anne Claveau, championne de France de handbike et les témoignages de plusieurs entrepreneuses accompagnées. Cette soirée marquera également le lancement du concours régional de l’entrepreneuriat par les femmes organisé par France Active.

Et les hommes sont les bienvenus. “On aimerait que ce soit plus masculin dans le public car l’idée c’est aussi de montrer aux hommes qu’il y a de très belles réussites, de très beaux projets et surtout de très belles compétences d’entrepreneurs aussi chez les femmes, au même titre que chez les hommes”, souligne Anthony Marchais.