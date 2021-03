La nouvelle éco : les crèmes solaires du tarnais Dermosun ne connaissent pas la crise

Malgré la crise sanitaire, la société tarnaise Dermosun a su tirer son épingle du jeu en 2020. Son chiffre d'affaires a grimpé de 40% l'année dernière, et l'entreprise s'est aussi mise à la fabrication de gel hydroalcoolique.

La crise sanitaire n'a pas vraiment impacté le chiffre d'affaires de la société Dermosun, dont les laboratoires sont basés dans le Tarn, à Sémalens près de Castres. Avec un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2020, ce dernier a augmenté de près de 40% sur l'année. "Un chiffre qui correspond à la croissance de l'entreprise depuis des années" selon Serge Valette, le président des laboratoires Dermosun.

Le boom des crèmes solaires

L'épidémie de Covid-19 n'a pas empiété sur la vente de crèmes solaires, et la société Dermosun a même commencé à fabriquer du gel hydroalcoolique. Une production qui représente aujourd'hui 15% du chiffre d'affaires et qui se vend dans les supermarchés et hypermarchés de la région.

L'entreprise Dermosun, qui emploie une trentaine de salariés, espère maintenant que la croissance sera du même ordre pour l'année 2021. Tout dépendra aussi des restrictions sanitaires, allégées ou non, une fois les beaux jours arrivés.