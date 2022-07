La nouvelle éco - Les cycles Lapierre repartent à l'assaut des routes du Tour de France

C'est sans doute la plus belle vitrine au monde pour un producteur de vélo, et ça n'a pas échappé aux cycles Lapierre à Dijon. L'entreprise est, elle aussi, présente sur la grande boucle grâce à un partenariat signé avec l'équipe Groupama-FDJ. La formation aligne ses deux leaders tricolores, David Gaudu et Thibaut Pinot et ses vélos Lapierre. Entretien avec Thierry Cornec, le Directeur Général du groupe Lapierre.

C'est le début du Tour de France, la plus prestigieuse course cycliste au monde. Vous y êtes présent de quelle manière ?

On est présent avec l'équipe Groupama - FDJ depuis 21 ans puisque la formation court avec nos vélos. Ça représente un investissement qui commence bien longtemps avant le Tour de France, pour le développement de ce qu'on appelle "le cadre de vélo" et le développement du vélo en lui même. L'équipe et les coureurs participent aux différentes validations du vélo. Donc là, on est très longtemps en amont. On est par exemple, si on prend le Tour de France de cette année, deux ans en amont. On commence le développement d'un vélo pour arriver, comme l'année dernière sur le Tour de France avec un nouveau vélo lancé avec l'équipe.

C'est important pour une marque comme Lapierre d'être présent sur le Tour de France ?

C'est important d'être présent au plus haut niveau du sport. Et là, quand je dis le sport, c'est donc le vélo de route et son plus haut niveau de compétition, c'est le Tour de France. On a la volonté de mettre à disposition des consommateurs le meilleur matériel possible pour qu'ils aient une expérience la meilleure possible avec nos vélos. Et effectivement, être présent sur la plus grande compétition du monde, c'est important.

Vous serez de la même manière présents sur le Tour de France féminin. C'est le même vélo ?

C'est le même vélo, et c'est le même type de partenariat. À ceci près qu'on ne développe pas les vélos avec l'équipe féminine. On les développe avec l'équipe masculine parce que le partenariat est là depuis des années, mais on aurait très bien pu le faire avec l'équipe féminine. Et donc elles bénéficient aussi de tout ce développement sur ce premier Tour de France féminin qui va avoir lieu cette année fin juillet.

Lapierre ce sont évidemment des vélos, mais aussi maintenant des vêtements ?

Il y a aussi les vêtements. Il y a toujours eu un tout petit peu de vêtements. Ce qu'on souhaite, c'est de permettre au consommateur qui est fan de la marque Lapierre, qui a envie de s'habiller aux couleurs de Lapierre ou qui a envie de continuer à vivre cette expérience avec nos produits, de pouvoir le faire. On apporte une touche aussi sur les vêtements, que ce soit des maillots, des cuissards ou d'autres accessoires. Donc on va continuer dans cette direction.

C'est une manière de se diversifier ?

C'est en effet une manière de se diversifier. Mais si on en vient à l'impact commercial, le prix au final d'un maillot par rapport à un vélo n'est pas le même. Mais c'est une manière de porter la marque d'une manière différente.

On a beaucoup parlé des difficultés d'approvisionnement pour certains composants. Est ce que ça s'arrange ou pas du tout?

C'est plutôt l'industrie qui s'organise dans une situation de pénurie. Les conséquences de cette crise sanitaire sont multiples. Elles peuvent être sur l'approvisionnement des matières premières, sur la production, mais aussi sur le transport. On s'attend à continuer à vivre ce style de situation pendant encore probablement une année et demie, voire deux.

Les premières retombées attendues pour les cycles Lapierre concernent tout d'abord son image. "Ça participe à la construction de notre marque. Pas seulement au niveau français, mais aussi au niveau international. Et évidemment, on en attend aussi des retombées commerciales quand on développe un nouveau vélo avec l'équipe. On s'attend aussi à en faire un succès commercial derrière. Et puis, petite histoire de ce vélo qui a été lancé l'année dernière avec l'équipe. Ce vélo est devenu "vélo de l'année" cette année, donc reconnu par un grand magazine de vélo français et par des électeurs qui ont à l'unanimité voté ou en tout cas élu, ce vélo "vélo de l'année". explique Thierry Cornec.