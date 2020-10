La nouvelle éco : les décos de Noël sortent en avance dans les magasins

A côté des rayons consacrés à Halloween et à la Toussaint, les décorations de Noël trônent déjà sur les étagères de plusieurs magasins. Un arrivage en avance cette année, pas forcément lié au coronavirus, mais plutôt pour éviter d'éventuels problèmes de livraison indique Fabienne Gaonach, gérante du magasin Gifi à Quimper : "On veut éviter les retards de livraisons sur les gammes de Noël. Exposer les produits avec 10 jours d'avance permet aussi aux clients de déjà regarder, sans forcément acheter dans l'immédiat."

Habituellement, les produits de Noël sont déjà placés très tôt en rayon. "Cela fonctionne toujours, peu importe la date", sourit Fabienne Gaonach. "En général, il y a un petit creux sur fin septembre avec les articles de mobilier et de rangement. Mais ça y est, les clients les ont assez vus", ajoute la gérante de Gifi à Quimper.

Les restos et bars prêts pour les fêtes de fin d'année

Avec la pandémie, il faut s'adapter pour la sortie des stocks. "La sortie de ces articles était déjà prévue depuis un bon mois, donc ce n'est pas pour épuiser les stocks dans le cas d'un éventuel reconfinement. En revanche, l'arrivage a sûrement été devancé pour éviter des couacs au niveau des transports et éventuellement des retards de livraison sur des gammes", explique la commerçante.

Cette année, les restaurateurs et patrons de bars sont déjà venus se fournir en décoration de fin d'année. "Tout le monde a l'air de croire que ça va se passer comme d'habitude, on ne pense pas à une éventuelle fermeture." La demande cette année n'est pas forcément plus forte pour Fabienne Gaonach, mais les clients devraient être intéressés plus tôt : "Autant d'habitude on reçoit des critiques de clients quand on sort tôt les produits, autant cette année les réactions sont différentes."