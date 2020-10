La nouvelle éco : les déménageurs bretons se relèvent difficilement du printemps confiné

La reprise d'activité est bien là pour les déménageurs, d'après un sondage réalisé par le réseau Les déménageurs bretons pour dresser le bilan de la haute saison du déménagement 2020. Mais, sur le terrain, certains professionnels comme Thierry Levert, directeur franchise à Albi et à Toulouse, l'incertitude persiste en cette fin d'année. Il réalise environ 50% de son chiffre d'affaires l'été et faute du nombre de devis suffisants réalisés en amont, il explique avoir réorganisé son activité. "On a coupé toutes les branches possibles en terme de coût : d'exploitation, commerciaux, de communication. Et on essaie de travailler plus quand la demande est là. On a enclenché des déménagements supplémentaires le samedi quand les clients le demandent."

Les déménageurs bretons, à l'image de Thierry Levert, directeur de franchise à Albi et Toulouse, tentent de rebondir face à la crise et aux difficultés générées par la période de confinement. Copier

L'embauche de 10 à 12 salariés suspendue

Thierry Levert est catégorique : aucun licenciement n'a été prononcé. Mais, il reconnaît qu'il a eu recours au chômage partiel et qu'il a mis entre parenthèses le projet d'embaucher 10 à 12 salariés supplémentaires. Quant à compter sur des déménagements plus nombreux entre la ville et la campagne, tel qu'on a pu l'imaginer juste après le confinement, sa réponse est claire : "on sent bien qu'il y a une légère demande de cette nature mais comme ces clients ont aussi subi des préjudices matériels importants, on se rend aussi compte que c'est une clientèle qui à plus de 70% va déménager par ses propres moyens sans appeler un professionnel".