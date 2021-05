La Nouvelle Eco : les deux roues affluent chez Disco Vélo à Bordeaux

Depuis plus de trois semaines, les vélos à réparer affluent à l’atelier Disco Vélo de Vincent Lavigne. A 25 ans, il vient d’ouvrir son atelier dans le centre-ville de Bordeaux, mais est dans le métier depuis plusieurs années. Alors, cette période il en a l’habitude : « on est passé du simple au double, ça représente entre 10 et 12 vélos qui arrivent à l’atelier chaque jour » explique le jeune entrepreneur. Cela représente le double de leur fréquentation habituelle.

Selon les modèles de vélos, les pièces à réparer peuvent prendre parfois plusieurs heures. Il faut donc patienter. Car les membres de l’atelier n’ont pas l’habitude de bâcler leur travail. 90% des vélos qu’ils réparent sont anciens. Ils ont un attrait particulier pour les vélos vintages, de collection. « Notre objectif, c’est d’avoir toujours un stock de pièces détachées assez fourni de manière à remplacer des pièces ciblées. On est un peu des collectionneurs, quand les gens viennent, ils savent qu’on va pouvoir faire trouver une solution » raconte Vincent Lavigne.

Les vélos anciens représentent 90% de ceux qui défilent dans l’atelier. Ils sont moins chers, et donc davantage utilisés, notamment par les coursiers. Eux, constituent la moitié de la clientèle de Vélo Disco. Les autres, ce sont ceux qui les utilisent dans leurs trajets quotidiens et qui ont besoin d’un entretien régulier.

