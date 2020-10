La nouvelle éco : les discothèques prêtes à renoncer aux pistes de danse

Sept mois de fermeture complète. Musique coupée. Fête terminée. Les discothèques sont les seuls établissement accueillant du public qui n'ont pas pu rouvrir leurs portes depuis le confinement du printemps dernier.

"On a le sentiment d'être la dernière roue du carrosse" explique, dépité, Vladimir Ostermann, propriétaire de plusieurs boîtes de nuit dans les Pyrénées-Orientales. "Pourtant, nous avons été parmi les premiers à proposer des protocoles sanitaires adaptés. On se retrouve le bec dans l'eau et là, c'est hécatombe. En France 300 établissements de nuit ont dû fermer ces derniers mois."

En revanche, à quelques kilomètres , les discothèques catalanes, elles, peuvent désormais rouvrir sous certaines conditions. La capacité d'accueil est réduite de moitié, l'horaire de fermeture est maintenant prévu à 3h du matin maximum et les pistes de danse sont interdites. "C'est très bien pour eux" reconnait Vladimir Ostermann. "On avait nous même proposé un protocole qui prévoit la neutralisation des pistes de danse. On peut aussi prendre la température et les coordonnées des clients à l'entrée et leur distribuer des masques. Même avec ça, ça ne suffit pas".

Des discothèques où la danse est interdite, est-ce que cela a encore un sens ? "Bien sûr. On peut écouter de la musique, se détendre, boire un verre". Le patron de discothèque pointe aussi du doigt les problèmes de sécurité liés à la réouverture des établissements de l'autre coté de la frontière. "Les jeunes d'ici risquent de prendre la voiture pour partir s'amuser en Espagne. Ça peut augmenter les risque d'accident de la route".