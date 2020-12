La nouvelle éco : les débitants de boissons alsaciens en panne sèche face au confinement

Les bars toujours absents du calendrier de déconfinement présenté mardi 24 novembre par Emmanuel Macron. Un manque de visibilité qui met en difficulté l'ensemble du secteur. France Bleu Alsace a tendu le micro aux différents acteurs de la filière pour comprendre les enjeux de chacun.

"On est dans l'inconnu"

Les débitants de boissons, ceux qui servent et vendent bières et autres alcools aux grands publics, ne savent toujours pas quand ils pourront lever le rideau. "On a pas de date, pas de visibilité", regrette Umut Sari, gérant de la brasserie Café Berlin, à Strasbourg. La situation est critique. "Je vais demander à mon propriétaire s'il peut m'offrir les deux prochains mois de loyer", confie t-il.

Car pendant que son comptoir est fermé les factures continuent de tomber. Ce qui creuse davantage sa trésorerie. Même difficulté pour Arnaud Lesage qui débourse 30 000 euros par mois pour maintenir à flot ses quatre bars strasbourgeois. "Si on rajoute pas cela, on est en découvert à la banque, faut payer les loyers, l'électricité, l'assurance...", énumère le chef d'entreprise.

Des stocks invendus

Des bars fermés, et autant de clients en moins pour les distributeurs de boissons. L'entreprise Dickely fournit habituellement 600 établissements alsaciens. Aujourd'hui son chiffre d'affaires a chuté de 84% à cause du confinement. Les stocks réalisés pour Noël ont de grande chance de rester dans les cartons. "On venait de rentrer les bières de Noël, elles vont plus pouvoir être vendues", déclare Jacques Dickely, directeur commercial de l'entreprise.

Le distributeur de boissons n'arrive pas à vendre son stock. "On va essayer de les brader ou de les redonner aux fournisseurs", poursuit Jacques Dickely. Un trop plein estimé à 100 000 euros qui doit être vendu avant fin décembre.

Une chute de dominos

Côté fournisseurs, les stocks deviennent également un véritable problème. La brasserie La Licorne, basée à Saverne, a plusieurs milliers de fûts sur les bras. La fermeture des bars représente une perte de 40% de son chiffre d'affaires. Les 60% restants correspondent aux ventes dans les grandes surfaces et aux exportations vers l'étranger.

Pour le directeur général, Olivier Amossé, le confinement impacte tout un secteur : "On a peur que ça soit une chute des dominos, les uns après les autres." Un bar qui ferme, c'est un client en moins pour la brasserie. "Et en plus vous avez des investissements sur lesquels on aura pas de retour", ajoute Olivier Amossé.

Débitants et distributeurs de boissons craignent que sans une reprise d'activité, leur secteur soit lourdement marqué par le confinement. De nombreuses petites structures sont menacées financièrement, malgré les aides annoncées par l'Etat.

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?