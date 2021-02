La nouvelle éco : les distributeurs des agriculteurs plaisent et suscitent la convoitise

Les distributeurs séduisent de plus en plus les agriculteurs qui peuvent vendre leurs productions à une nouvelle clientèle. Pratiques, ils sont accessibles sept jours sur sept. Mais ils sont aussi vulnérables et sont la cible de voleurs qui souhaitent dérober la caisse ou carrément les produits.

Les agriculteurs se modernisent pour élargir leur clientèle. Ils utilisent de plus en plus des distributeurs de lait, de fruits et légumes, ou encore d’œufs. Les producteurs peuvent ainsi toucher un nouveau public, qui n'ose pas forcément venir à la ferme. C'est pratique car ces distributeurs sont ouverts sept jours sur sept et même 24 heures sur 24. Mais leur libre accès suscite aussi la convoitise des voleurs qui n'hésitent pas à braquer les casiers ou le tiroir caisse au pied de biche.

Ecoutez la nouvelle éco : succès et convoitises des distributeurs, reportage à Bailleul-sur-Thérain dans l'Oise Copier

Pour Marc Vendromme propriétaire du verger potager de Bailleul-sur-Thérain, aucun regret, son distributeur est une bonne opération. Il réalise la moitié du chiffre d'affaire qu'il fait dans la boutique de son exploitation, ouverte seulement trois demi-journées par semaines. "Quand je baisse le rideau, je suis serein, je sais que les clients peuvent s'approvisionner au distributeur", se félicite-t-il.

Le distributeur de fruits et légumes à Bailleul-sur-Thérain (Oise) est idéalement placé au bord de la départementale 12 pour inciter les automobilistes à s'arrêter. © Radio France - Marine Chailloux

Pourtant, le succès n'a pas été immédiat. Marc Vendromme avait d'abord placé le distributeur proche de son bâtiment d'exploitation, mais les automobilistes ne venaient pas jusque-là. Il a décidé d'investir en créant un parking et en installant son distributeur dans un chalet, au bord de la départementale 12. Depuis c'est un franc succès, même si son distributeur a été victime de tentative de vol. Les malfrats, sans doute amateurs, avaient voulu forcer le boîtier de paiement. Mais comme il n'accepte que les cartes bleues, ils sont repartis sans monnaie. Mais ailleurs les dégâts sont plus importants.

Dans l'Oise comme dans la Somme, les distributeurs se multiplient. Mais la rançon du succès c'est aussi le risque du vol. Le 5 janvier par exemple, vers 5 heures et demi du matin, des braqueurs ont tenté d'ouvrir la caisse et les casiers à Méry-la-Bataille. Ils sont repartis bredouilles.

Le 10 février à 20 heures c'est le distributeur à Gournay-sur-Aronde qui a été vandalisé pour la deuxième fois! Les propriétaires des distributeurs ont décidé de diffuser les images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux et de lancer des appels à témoins. Les voleurs du premier casse à Gournay-sur-Aronde ont ainsi pu être retrouvés et condamnés.