La nouvelle éco : les distributeurs picards à la peine avec le covid et le télétravail

Fini le rituel de la réunion à la machine à café, avec la crise sanitaire et l'obligation de télétravailler au moins trois jours par semaines, les entreprises de distributeurs de la Somme ont du mal à s'en sortir. Elles doivent se démener et démarcher de nombreux nouveaux clients.

La série Caméra café pourrait presque passer en noir et blanc tellement le rituel de se retrouver à la machine semble loin. Avec le covid et l'obligation de télétravailler au moins trois jours par semaine, les réunions devant la machine à café se font plus rares et les recettes des distributeurs ne sont pas mirobolantes depuis deux ans. Avec le télétravail imposé, c'est un nouveau coup dur pour elle.

