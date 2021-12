La nouvelle éco - Les douanes de Dijon vous mettent en garde pour vos achats en ligne

Produits contrefaits ou de provenance douteuse, droits de douanes non pris en compte dans les prix annoncés, arnaques.. , les pièges sont nombreux sur internet et l'augmentation des achats en ligne pour les fêtes de fin d'année se traduit mathématiquement par une augmentation des victimes de personnes sans scrupules. Comment les éviter ? La direction régionale des douanes de Dijon lance une campagne d'information pour vous y aider avec 12 questions à se poser avant de commander. Entretien avec la chargée de communication des douanes de Dijon, Cindy Barbet.

Cindy Barbet, responsable de la communication de la direction régionale des douanes de Dijon - Direction régionale des Douanes de Dijon

Pourquoi faut il être vigilant quand on effectue un achat en ligne?

Tout simplement parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse et qu'on n'est pas sûr que le site sur lequel on fait notre achat est un site réel et non pas un site frauduleux qui vendrait par exemple des marchandises de contrefaçon.

Il y a des signes qui peuvent alerter les consommateurs?

Gardez toujours à l'esprit qu'une offre trop belle pour être vraie est très souvent trompeuse parce qu'il s'agit généralement d'une arnaque, soit sur le prix, qui n'inclut pas, par exemple, tous les droits et taxes que vous devez payer lorsque vous commandez un produit qui vient d'un pays en dehors de l'Union européenne, soit il s'agit d'une marchandise contrefaite qui copie une marque mais ne respecte pas les normes de sécurité.

Des produits de contrefaction sur le point d'être détruits - Direction régionale des douanes de Dijon

Donc, attention aux prix, c'est un signe d'alerte?

Tout à fait. Mais il peut y avoir d'autres signes d'alerte, des conditions générales de vente mal rédigées, avec des formulations un peu étonnantes, des fautes d'orthographe ou également, par exemple, un site avec une adresse erronée ou une boîte postale simplement en guise d'adresse.

Il y a eu plus de 27.000 fraudes relevées par la douane lors de contrôles de marchandises en 2020. Ça coûte cher à notre économie?

Oui, les fraudes à la contrefaçon coûtent cher à notre économie puisque c'est un préjudice fiscal dans la mesure où les droits et taxes ne sont pas payés. C'est un préjudice également pour les marques qui se voient en réalité copiés et vendus à des prix extrêmement bas

Et ce sont des entreprises qui perdent des marchés et donc peut être aussi à la clé des emplois?

Oui, surtout si, en plus, ces offres sont suffisamment trompeuses pour que le consommateur ignore que ce sont des contrefaçons et donc reprochent à la marque un manque de qualité qui, en réalité, ne peut lui être imputé.

Saisie de contrefaçons d'articles de sport © Radio France - Direction régionale des douanes de Dijon

La contrefaçon ne touche pas que les produits de luxe?

Non. Les produits du quotidien sont touchés par la contrefaçon. Les fraudeurs copient les produits qui sont le plus demandés par les consommateurs, comme les câbles de téléphones portables, les écouteurs, les pièces détachées automobiles et, en cette période de Noël, les jeux pour les enfants.

Sommes nous aussi concernés en Bourgogne par ces contrefaçons ou par ces fraudes sur Internet?

Bien sûr, la Bourgogne, comme toutes les régions de France, est concernée par les achats en ligne. Et à partir du moment où on fait des achats en ligne, on est exposé à ces arnaques, à ces contrefaçons. En Bourgogne comme ailleurs, évidemment, on peut être affecté par ces fraudes.

Ça veut dire que les douanes surveillent aussi ce qui se passe sur Internet?

Oui, au delà des contrôles physiques qui sont menés par les agents des douanes directement dans les centres de tri postaux ou les centres de fret express, la douane de Bourgogne, par exemple, assure une veille sur Internet sur tous les réseaux sociaux de vente directe entre particuliers comme Leboncoin, Facebook, Vinted. On vérifie la bonne conformité des objets qui peuvent être vendus et systématiquement, nous saisirons la marchandise.

Contrôle des douanes en centre de tri postal - Direction régionale des douanes de Dijon

Un cas de fraude à Dijon

En mai dernier, la surveillance des sites de ventes en ligne a permis aux douaniers dijonnais de saisir et de retirer du marché 700 produits de contrefaçon. Au cours de cette veille sur Internet, les agents des douanes se sont rendus compte qu'un particulier de l'agglomération dijonnaise vendait des pièces détachées, pour les automobiles en l'occurrence, et aussi d'autres produits de luxe directement sur ces sites. "Nous avons vu ces annonces sur Internet. Nous nous sommes déplacés à son domicile et avons saisi l'ensemble de la marchandise et en plus de ça, la personne qui les vend a été interpellée." explique Cindy Barbet. La responsable de la communication des douanes de Dijon rappelle aussi que le consommateur est également responsable de ce qu'il achète et donc il s'expose aussi à une amende.