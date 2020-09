La Nouvelle Éco : Les éditeurs de la région se regroupent pour inciter à lire "local"

Vous mangez local ? Désormais, lisez local ! C'est le slogan martelé par un nouveau regroupement d'éditeurs régionaux. Ils sont neuf, sont indépendants et veulent peser dans le monde de l'édition en pariant sur la proximité. Parmi eux, les maisons d'édition Diplodocus (Gard), A2Mimo (Mireval) ou encore, les éditions Yovana (Montpellier).

Julien Poujol est le fondateur des éditions Yovana et le coordinateur de ce regroupement, baptisé le Collectif des éditeurs d'Occitanie.

Plusieurs éditeurs d'Occitanie se sont rendus compte que l'absence des salons du livre cet été à cause du Covid 19 allait leur être très préjudiciable. Au début, on a pensé au côté financier. Pour des moyennes maisons d'édition comme comme les nôtres, le fait de vendre en direct, c'est souvent une part de notre chiffre d'affaires qui est non négligeable. Alors on a décidé d'aller ensemble dans divers lieux comme les marchés nocturnes estivaux, les domaines viticoles ou quelques petits festivals.