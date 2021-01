la nouvelle éco : les effets du second confinement sur le chômage dans l'Hérault

Les derniers chiffres du chômage ont été publiés à la fin du mois de décembre par la Dares, l’Institut statistique du ministère du Travail. Ce sont les données du mois de novembre, un mois sous confinement. Il fallait s’y attendre : les demandeurs d’emploi sans aucune activité ont été plus nombreux. Il y a près de 88.000 inscrits en catégorie A dans l’Hérault, cela représente une augmentation de 2% sur un mois. La hausse est beaucoup plus forte sur un an : elle atteint 7%. C’est aussi la première fois depuis juillet que le nombre d’inscrits en catégorie A augmente.

Les travailleurs précaires ont, encore une fois, subi le confinement

En novembre, le confinement était plus souple qu’au printemps car l’économie n’était pas à l’arrêt complet mais ce sont, encore une fois, les travailleurs précaires qui en ont subi les effets. Les demandeurs d’emploi qui ont l’habitude de travailler en activité réduite -et qui sont inscrits à Pôle emploi dans les catégories B et C- ont eu moins de contrats et ils ont basculé dans la catégorie A. C’est le principe des vases communicants : la jauge des catégories B et C diminue. Celle de la catégorie A augmente et aucun profil n’est épargné : jeunes, plus de 50 ans et 25-49 ans.

Les moins de 25 ans sans aucune activité sont ainsi 7% de plus qu’en novembre 2019. On dénombre plus de 12.000 jeunes, sans emploi, dans le département soit 800 de plus que l’an dernier. Les séniors sont plus nombreux : quasiment 24.000 personnes âgées de 50 ans et plus, sans aucune activité dans l'Hérault.

Il y a donc plus de chômeurs mais toujours moins d’offres d’emploi. En novembre, elles ont légèrement baissé pour le deuxième mois consécutif. Sur un an, le volume d’offres collectées par Pôle emploi dans l’Hérault est en baisse de 30%.