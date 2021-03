La nouvelle éco : les effets positifs de la crise sanitaire sur le marché immobilier rémois

Mars 2020-Mars 2021, un an de covid et de confinements : une année bien particulière pour bien des secteurs, notamment celui de l'immobilier qui, à Reims, n'a pas tant souffert de la crise, au contraire. Merci qui ? Merci les balcons, très prisés et les taux d'emprunt, très bas.

Ils s'estiment plutôt épargnés, privilégiés même. Les acteurs rémois du marché immobilier se disent heureux à l'issue de ces douze mois de crise sanitaire. Douze mois associés à des contraintes logistiques (télétravail, "télévisites" etc.) mais à succès commercial certain. Les biens se vendent comme des petits pains, un succès expliqué en partie par la crise elle même.

Du monde au balcon

Selon Arnaud Vasseur, agent immobilier rémois, tout le monde se presse dans les agences pour éviter de voir son projet immobilier freiné par un nouveau confinement. "Confinement", un terme entré dans notre quotidien il y a douze mois qui explique aussi le carton des balcons et autres espaces extérieurs. Des critères désormais quasi-systématiques pour les acheteurs.

"Aujourd'hui vous aurez plus de difficultés à vendre un appartement qui n'a pas d'espaces extérieurs, on a certaines co-propriétés où même si ya pas de balcon vous avez un petit jardin en bas de l'immeuble. S'il n'y a pas ça, des acheteurs peuvent ne pas acheter le bien. On sent qu'il y a cette peur de rester enfermé, c'est un effet du premier confinement au printemps dernier", explique Arnaud Vasseur, responsable des ventes chez Syndic Horizon à Reims (Marne).

Des taux d'emprunt "historiquement bas"

Il y a donc cette envie d'extérieur mais c'est pas la seule chose qui motive les acheteurs à investir dans l'immobilier. "En temps de crise, on l'a vu en 2008, les gens ont le même réflexe : investir dans la pierre, la pierre c'est toujours un truc rassurant. Viens s'ajouter aux périodes précédentes, des taux d'emprunt très bas", estime Arnaud Vasseur.

"Aujourd'hui sur 15 ans on est capable d'aller chercher 0.50, 0.60, sur 20 ans on peut trouver du 0.75, 0.80 et 0.90% sur 25 ça se trouve aussi donc c'est historiquement bas", détaille Alexandre Jolly, responsable de plusieurs agences Meilleurtaux.com à Reims.

Marché très actif, limite saturé dans la cité des sacres

Avec plus de 300 biens commercialisés et un carnet de commandes surchargé, le bilan de l'année écoulée est pour certains assez positifs. "Moi je suis content entre guillemets du covid, notre chiffre d'affaires en terme de réservations est en hausse de 10% par rapport à l'exercice 2019", se réjouit Benoit Migneaux, promoteur immobilier à Reims.

"Le marché est très actif sur Reims, on a une grosse demande, notamment de la région parisienne, ce n'est plus un leurre. Parmi nos promotions avant on était sur 1 ou 2 client(s) par promotion, là on est à 5-6, on multiplié par 4 ou 5 le nombre de clients parisiens potentiels", précise Benoit Migneaux qui ajoute qu'il voit de plus en plus de parisiens qui viennent créer leur entreprise à Reims, "c'est un nouveau phénomène qui s'explique notamment par de nouvelles opportunités en lien avec la crise, je pense notamment aux cabinets de santé".

Les biens immobiliers sont tant demandés dans la cité des sacres que selon certains professionnels du secteur, une petite pénurie pourrait être observée dans les mois à venir. Une situation qui s'accompagnerait alors d'une inflation des prix, bien que pour l'instant ils restent à un niveau "très correct", selon Arnaud Vasseur.

