La nouvelle éco : "les enfants sont très contents de revenir" chez les assistantes maternelles

En ce mardi de rentrée scolaire dans la nouvelle éco, on s'intéresse aux assistantes maternelles. La crise sanitaire ne les a pas épargnées et depuis ce lundi 31 août, elles ne peuvent plus bénéficier du dispositif de chômage partiel. "Moi je ne le regrette pas, mais peut-être que d'autres de mes collègues dont les parents travaillent à domicile en télé travail vont le ressentir", explique Christine Véra, présidente de l'association d'assistantes maternelles "La Récré des Lionceaux" à Belfort.

Cette association regroupe une vingtaine de professionnelles. Elle exerce dans le quartier de l’Étang des Forges. Cette année, elle s'occupe de quatre enfants scolarisés et de deux petits de moins de trois ans. "On a eu de nouvelles directives ministérielles, nous ne portons pas de masque avec les enfants, on porte le masque avec les parents quand il n'y a pas la distance de sécurité nécessaire".

C'est pour elle un soulagement : "C'est compliqué de porter le masque au quotidien, car les petits n'ont pas la vision des grands, le masque les choque, ça les bloque un petit peu... mais les enfants étaient très contents de revenir".

Les assistantes maternelles pas épargnées par la crise

"Le chômage partiel était à 80% pour les assistantes maternelles, alors que pour les autres professions c'était 84%, après il y a eu la générosité de certains parents qui ont fait le complément, et ont parfois versé le salaire intégral à l'assistante maternelle", précise Christine Véra.

Beaucoup de mes collègues ont perdu des contrats parce qu'elles avaient des parents en situation précaire, notamment des parents qui travaillaient pour Peugeot en intérim

D'après un rapport de la plateforme Yoopies qui met en relation des assistantes maternelles et des parents, durant la crise sanitaire, les assistantes avaient eu l'autorisation de garder six enfants de moins de trois ans au lieu de quatre, mais comme les parents pouvaient les garder, beaucoup ont perdu des heures.

Ce rapport montre aussi que la rémunération des assistantes maternelle de Bourgogne Franche-Comté est moins importante que dans d'autres région : dans le Territoire-de-Belfort une assistante maternelle gagne en moyenne 3,42 euros par heure par enfant, c'est 3,28 euros en Haute-Saône et 3,22 euros dans le Doubs. La moyenne nationale est de 3,59 euros, mais certaines gagnent 4 euros de l'heure.

Retrouvez la chronique “La nouvelle éco” à 7h15tous les jours sur France Bleu Belfort Montbéliard

France Bleu Belfort Montbéliard est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période si particulière. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?