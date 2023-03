La nouvelle éco : les entreprises de la Mayenne prennent le large grâce au port de Nantes-Saint-Nazaire

Les entreprises mayennaises**,** qui font de l'import export ou qui souhaitent se lancer dans l'aventure internationale, sont invitées à utiliser le port de Nantes-Saint-Nazaire comme point de départ de leurs marchandises. Les responsables de la plateforme maritime sont venus jeudi 9 mars à la CCI de la Mayenne présenter à des chefs d'entreprise de notre département leur infrastructure industrielle et logistique.

Une opération séduction pour les convaincre de l'intérêt de travailler avec le port de Nantes-Saint-Nazaire, explique Stéphane Marin, directeur adjoint chargé du développement : "Nous voulons être la porte d'entrée et de sortie du Grand Ouest. Beaucoup de produits agricoles et industriels mayennais passent par notre port. On fait le constat que 70% des marchandises en containers des Pays de la Loire ne passent pas par le port des Pays de la Loire, mais par Le Havre et Marseille. Donc, on va travailler, pour améliorer nos flux, sur le temps, le coût et les émissions de CO2 associées aux trajets. Et on va démontrer aux entreprises qu'on est gagnant sur ces trois volets".

Le port de Nantes-Saint-Nazaire est le premier terminal agroalimentaire de France, avec 30 millions de tonnes de trafic par an. La plateforme portuaire du Grand Ouest emploie directement et indirectement près de 30.000 personnes.