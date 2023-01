La Nouvelle éco : les entreprises mayennaises peuvent bénéficier d'aide pour payer leur électricité

Avec la crise énergétique que l'on traverse, les entreprises mayennaises tirent la langue et se retrouvent à payer des factures d'électricité à quatre ou cinq chiffres parfois. Alors pour les aider, l'État a négocié le prix avec les fournisseurs d'énergie . Le préfet de la Mayenne et la direction des finances publiques ont fait un point ce lundi sur les aides que peuvent demander les entreprises en Mayenne.

ⓘ Publicité

Trois aides disponibles pour les entreprises

Il y a donc trois aides possibles : le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité et un guichet d'aide pour les petites, moyennes et grandes entreprises. Tout ça est calculé en fonction de la puissance du compteur et la taille de la structure.

Concrètement, une TPE, une très petite entreprise, qui compte moins de 10 salariés et avec un chiffre d'affaires de moins de deux millions d'euros, deux aides sont possibles. Pour celles qui sont au tarif réglementé, c'est-à-dire que la puissance du compteur n'excède pas 36 KVA (kilovolt ampère), elles sont déjà éligibles au bouclier tarifaire, dans ce cas-là pas de démarche à faire, le fournisseur d'énergie est déjà informé. Si ça n'a pas été fait, les entreprises peuvent faire la demande auprès du fournisseur et les entreprises ne payeront pas plus de 280 euros le kilowattheure.

Si l'entreprise n'est pas au tarif réglementé, c'est-à-dire qu'elle possède un compteur à la puissance supérieure à 36 KVA, elle peut prétendre à l'amortisseur électricité. Là, c'est une remise jusqu'à 20% sur la hausse de la facture. Les PME, petites ou moyennes entreprises, peuvent aussi y prétendre si elles ont moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros. Dernier cas de figure, pour les grandes entreprises et un prix de l'énergie qui a augmenté de 50% par rapport à 2021, elles peuvent prétendre au guichet d'aide gaz électricité. C'est une remise calculée en fonction de la facture et qui peut aller jusqu'à 50% de la hausse de la facture.

Des aides disponibles tout de suite

Depuis la semaine dernière et l'annonce de l'accord entre les fournisseurs d'énergie et le gouvernement , les entreprises peuvent faire la demande d'aide pour payer les factures d'énergie et c'est valable pour toute l'année 2023. Sur les 30.000 entreprises que compte la Mayenne, 75% sont des TPE, les très petites entreprises et la plupart est déjà éligible au bouclier tarifaire. Pour celles qui se posent des questions sur ce dispositif, et il y en a souvent beaucoup, elles peuvent se rapprocher du conseiller départemental à la sortie de crise. "Je pense que c'est une question de pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour expliquer aux gens que le dispositif n'est pas si compliqué que ça", détaille Xavier Lefort, le préfet de la Mayenne, "il n'y en a pas 36.000, il y a trois dispositifs et il n'y a pas de cas de figure infini". L'objectif est donc de vraiment faire de la pédagogie auprès des entreprises et de dire qu'elles ont trois systèmes, "il faut ensuite regarder en fonction de sa situation dans quel système on rentre, en sachant que dans certains cas ça peut se cumuler".

Pas de démarche à faire

Le préfet rappelle qu'il n'y a pas de démarche à faire, ni de calcul, "il faut simplement signaler à son fournisseur dans quelle situation vous êtes et c'est ensuite votre fournisseur qui applique l'aide", conclut Xavier Lefort. Luc Mobèche, le conseiller départemental à la sortie de crise est donc l'interlocuteur privilégié et disponible par téléphone. Il est joignable au 02 43 49 74 09 ou par mail à codefi.ccsf53@dgfip.finances.gouv.fr.

Les entrepreneurs devront récupérer un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité, et cocher deux cases signalant d'une part qu'ils dirigent bien une TPE (moins de 10 salariés et moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires) et d'autre part qu'ils souhaitent bénéficier de cette aide ouverte jusqu'au 31 décembre 2023, "ensuite qu'ils renvoient ce formulaire à leur fournisseur" , a détaillé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, la semaine dernière.