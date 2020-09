La nouvelle éco : les entretiens d'embauche à distance ou masqués s'imposent en entreprise

La visio-conférence prend de plus en plus d'importance en entreprise, y compris pour les entretiens de recrutement. Et parfois, lorsqu'il s'agit de rencontrer les candidats, les entretiens doivent, évidemment, se dérouler masqués. Illustration chez Partitio et C2S, deux entreprises à Toulouse.