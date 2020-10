La nouvelle éco : les espadrilles Payote veulent créer une usine et des emplois sur Perpignan

Créée il y a seulement quatre ans, la marque d'espadrilles Payote rencontre un succès croissant : son chiffre d'affaires devrait dépasser le million d'euros cette année. Un succès qui donne des ailes à son fondateur Olivier Gelly, qui veut désormais s’agrandir en construisant une usine-musée à Perpignan.

Des espadrilles Made in Perpignan

"Pour l'instant nous nous fournissons auprès des fabricants d'espadrilles de Mauléon dans le pays Basque qui nous livrent 40.000 paires, mais nous souhaitons également produire bientôt sur Perpignan" précise Olivier Gelly. " Douze millions d'espadrilles sont vendues chaque année en France,dont à peine 800.000 fabriquées chez nous. Il y a donc largement de la place sur ce marché, et il faut relocaliser ce savoir-faire typique de nos régions."

D'où ce projet de création d'une usine sur Perpignan avec l'embauche de 19 salariés qui seront formés sur place, dont 15 couturières ainsi que des responsables logistique et production et de contrôle qualité.

Une usine-musée ouverte au public

Olivier Gelly voit les choses en grand : il est à la recherche d'un terrain constructible de 8.000 m2 sur Perpignan et avec vue sur le Canigou pour y faire bâtir son usine : " Ce sera une usine moderne, spacieuse et qui pourra se visiter. On a régulièrement des questions de clients qui souhaitent savoir comment sont fabriqués nos produits, il y a une vraie demande de transparence aujourd'hui sur l’éthique de production, le retour à de la fabrication locale et la préservation des savoirs-faire traditionnels."

Une manufacture-musée qu'il imagine accueillante aussi bien pour les curieux que pour ses propres salariés avec la présence d'une cantine et même d'une garderie. Un projet évalué à 6 millions d'euros et qui devrait se concrétiser l'an prochain.