La Nouvelle Eco - Les établissements Mérigous s'agrandissent et embauchent à Feytiat

Spécialisés dans la fabrication de poignées de portes et boutons de meubles en porcelaine à Feytiat, les Etablissements Mérigous s'agrandissent et se modernisent, pour diversifier leur activité. Portée par une forte demande, l'entreprise familiale prévoit aussi d'embaucher.

La Nouvelle Eco s'intéresse ce matin aux Etablissements Mérigous, en Haute-Vienne, spécialisés dans la fabrication de poignées de portes et boutons de meubles en porcelaine. Cette PME familiale basée à Feytiat a commencé des travaux pour s'agrandir et se moderniser, avec l'achat de nouvelles machines. L'investissement s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros et va aussi déboucher sur des embauches.

Les Etablissements Mérigous sont avant tout spécialisés dans les poignées de portes et boutons de meubles en porcelaine. - © Etablissements Mérigous

Pour ce projet, chiffré entre 500.000 et 1 million d'euros par le directeur commercial Thomas Mérigous, l'entreprise vient de décrocher une participation de l'Etat, par le biais du plan de relance. Une bonne nouvelle qui accompagne une tendance porteuse. "Les affaires fonctionnent bien" confirme Thomas Mérigous, tout en reconnaissant que son secteur a été relativement préservé par la crise sanitaire. L'agrandissement permettra donc d'augmenter la capacité de production sur son cœur de métier, les pièces en porcelaine pour la décoration et l'ameublement, mais aussi de développer davantage certains produits.

Une croissance portée par le made in France

"On a su se diversifier sur le mobilier urbain mais aussi le sur-mesure, pour des objets de décoration, des contenants, des porte-bougies qu'on fabrique pour d'autres. Tout ça croit fortement aussi." Selon le directeur commercial des Etablissements Mérigous, ça s'explique notamment par l'engouement pour le made in France car les clients veulent savoir d'où viennent les produits qu'ils achètent.

Pour se diversifier, les Etablissements Mérigous fabriquent aussi du mobilier urbain, comme ce banc en porcelaine. - © Etablissements Mérigous

Pour faire face à la demande, l'entreprise a déjà recruté trois opérateurs en production cette année, ce qui porte ses effectifs à 33 salariés. D'autres postes devraient être créés suite à l'agrandissement. "On prévoit jusqu'à cinq embauches sur les deux à trois prochaines années" précise Thomas Mérigous.

A la recherche de nouveaux produits et marchés

Les Etablissements Mérigous semblent donc portés par des vents favorables, mais il n'est pas question de s'endormir sur ces lauriers. L'innovation doit continuer, pour s'adapter aux demandes des clients mais aussi tenter de précéder les nouvelles tendances avec des efforts sur la recherche et le développement. "Le matériau porcelaine est compliqué à travailler, mais on peut souvent repousser ses limites" assure le directeur commercial. "La crise sanitaire nous a appris qu'on ne peut pas stagner, il ne faut pas attendre que le train passe mais prendre le taureau par les cornes et continuer d'avancer."