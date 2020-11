La nouvelle éco : les étudiants d'Epitech au secours des entreprises qui se lancent sur Internet

"Epitech se mobilise face à la crise et lance une task force pour aider les entreprises dans leur processus de digitalisation", indique l'école qui possède 13 campus en France dont un à Toulouse, dans son communiqué. Par "task force", entendez des équipes d'étudiants en cours de formation qui proposent leur aide aux entrepreneur.e.s qui se lancent dans la création d'un site ou tout simplement qui cherchent à s'implanter également sur Internet.

Une sélection de la compétence des étudiants retenus

Il s'agit d'une aide gracieuse, qui est aussi un excellent outil d'apprentissage en situation pour les étudiants. "Nos étudiants sont confrontés au terrain des entreprises très régulièrement donc ils ont l'habitude. C'est pour eux l'occasion de se confronter à des publics différents qui n'ont pas encore mis en place des actions numériques", précise Marie Petitjean, la directrice d'Epitech Toulouse.

"C'est un excellent outil d'apprentissage pour les étudiants d'Epitech", assure sa directrice Marie Petitjean Copier

Les étudiants sont volontaires mais aussi assez capés. "Il ne faut que ce soit trop junior comme profil et on a une équipe pédagogique pour valider les choix qui seraient pris seraient les bons", ajoute encore la directrice, qui assure que le besoin des "clients" passe avant tout. Ils assurent aussi le suivi des nouveaux outils déployés, accompagnés par une équipe pédagogique de l'école. Et les approches et les outils à mettre en place sont multiples pour développer le e-commerce mais aussi des interfaces de travail ou encore une communication digitale.