La nouvelle éco : les étudiants peuvent venir suivre leurs cours à la Fabrique

C'est une initiative de la communauté de communes Porte de DrômArdèche pour répondre à la demande de certains étudiants. Les cours en distanciel pèsent sur le moral, encore plus quand la liaison internet est fluctuante. Pour faciliter la vie de étudiants et leur permettre aussi de rencontrer d'autres personnes, la Fabrique leur ouvre ses portes. Ce bâtiment situé à Albon accueille une pépinière d'entreprises et un espace de travail partagé. C'est là que neuf postes peuvent être dédiés aux étudiants, gratuitement, avec un wifi performant puisque le site est équipé en fibre optique.

La seule contrainte est de réserver au préalable au 04 27 45 20 67 ou par mail lafabrique@portededromardeche.fr.

Sylvia Creusat-Tétrel, la responsable de cet espace entreprises- la Fabrique, était l'invitée de la nouvelle éco ce mardi 23 mars.