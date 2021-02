La nouvelle éco : les étudiants reviennent dans les Restos U avec les repas à un euro à emporter

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, le Crous fait le point sur les nouvelles aides pour la restauration des étudiants en temps de Covid : les Restos U servent des repas chauds, à emporter et à un euro et la fréquentation a bondi.

Frédéric Gentès est directeur adjoint du CROUS (le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ) dans l'Académie. Invité de la Nouvelle éco ce mardi, il explique comment le CROUS s'est réorganisé pour accompagner les étudiants pendant l'épidémie de coronavirus en suivant les différentes préconisations du gouvernement.

Avant l'épidémie, il y avait 44 points de restauration pour les étudiants dans l'académie. La moitié sont ouverts actuellement, des Restos U ou des camions de restauration rapide. Ils ne font que de la vente à emporter ?

Oui, depuis les annonces gouvernementales de lutte contre la précarité et le passage à 1 € des repas pour les étudiants boursiers et maintenant pour tous les étudiants en général, nous avons revu notre offre et organisé la vente emporter. S

Ces repas à 1 € , sont-ils très demandés par les étudiants ?

Oui, nous avons juste après le deuxième confinement connu une forte baisse de notre activité. Bien entendu, nous étions uniquement en vente à emporter. Et puis, après l'annonce du repas à 1 € nous avons une augmentation de 50 % sur la première semaine. Ensuite, nous avons multiplié le nombre de couverts par 3 pour cette deuxième semaine de février.

Quelles sont les conséquences de ces changements pour le CROUS ?

Nous avons totalement revu la production pour ces repas à emporter : on a un coût supplémentaire pour les "jetables" très important. Pour l'établissement, cette politique de la vente à 1 €, c'est à peu près le montant du coût des "jetables". Donc on commence à réfléchir à des propositions pour demander aux étudiants dans les prochaines semaines d'amener des "lunchbox" pour être servis directement dans leurs propres contenants pour éviter le coût de ces jetables.

Vous servez aussi des repas chauds depuis que les étudiants reviennent une fois par semaine en présentiel ?

Le présentiel a été remis en place par rotation à raison d'une journée par semaine, c'est ce que souhaitait le président de la République. Et à ce titre là, effectivement notre offre de restauration a augmenté et nous avons souhaité proposer une offre plus qualitative avec du bio et des produits locaux, si on peut se le permettre. Et nous avons souhaité proposer un plat chaud à emporter qui est pris par l'étudiant sur le self.

Vous prenez aussi les étudiants en charge quand ils sont en difficulté autrement que pour la restauration, avez-vous des chiffres qui permettent de quantifier ces étudiants qui ne s'en sortent pas ?

Effectivement nous avons un service social qui est très actif. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons attribué 40000 € d'aide sur ces dernières semaines et il y a environ 350 entretiens avec des assistantes sociales par semaine ces dernières semaines.